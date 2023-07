ANCHIETA | Prorrogado prazo para pagamento do IPTU 2023

Documento de pagamento também já pode ser acessado pelo site do município

Os carnês físicos para pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2023 de Anchieta já estão sendo entregues, pelo Correios, no endereço dos proprietários dos imóveis. A prefeitura de Anchieta prorrogou os prazos e os contribuintes têm agora até 29 de setembro para pagar o imposto, em cota única, com 15%.

Já quem for pagar a taxa de localização e funcionamento tem a mesma data para ter 10% de desconto. As datas forma definidas pelo Decreto nº 6405/2023 .

Mas quem preferir parcelar o imposto poderá pagar em até quatro vezes, ou seja, em setembro, outubro, novembro e dezembro, sem desconto. Uma das novidades este ano é a permissão do pagamento via pix.

Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, os carnês de pagamento já podem ser resgatados no site da prefeitura (clique aqui).

CONFIRA AS DATAS DAS PARCELAS:

1ª parcela ou Cota Única: 29 de setembro de 2023;

2ª parcela: 31 de outubro de 2023;

3ª parcela: 30 de novembro de 2023;

4ª parcela: 29 de dezembro de 2023.

Informações: (28) 99272-3447