Anchieta publica Boletim Vacinal da Covid-19

today27 de janeiro de 2021 remove_red_eye79

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou hoje (26) a divulgação do Boletim Vacinal contra Covid-19. Todos os dias úteis serão publicados os dados do dia anterior referentes as doses aplicadas e recebidas do imunizante.

Até o momento o município recebeu 323 doses da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e foram vacinados 174 profissionais de saúde do Hospital do Mepes, Pronto Atendimento Municipal e Centro de Triagem na Vila Olímpica, atuam na linha de frente contra o novo coronavírus.

“O intuito do boletim é dar transparência seja para o quantitativo de doses que recebemos, como para demonstrar o público que as recebe. Ainda, mostrar que estamos seguindo as orientações do Ministério da Saúde e não há nenhum profissional sendo privilegiado”, esclareceu a gerente de Vigilância em Saúde, Cristiane Feitosa.

De acordo com a orientação do governo Federal, nessa primeira fase da campanha serão vacinados apenas os profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate ao vírus, os idosos acima de 60 anos institucionalizados (moradores de asilos ou casas de repouso) e os indígenas aldeados e pessoas com deficiência que vivem em instituições. Em Anchieta serão atendidos nessa primeira etapa os profissionais de saúde que atuam diretamente no combate à doença, já que o município não conta com os demais grupos.

Conforme a Secretaria de Saúde, os demais grupos já anunciados pelo Ministério da Saúde serão imunizados na medida em que mais doses da vacina chegarem ao município.