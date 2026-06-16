Anchieta recebe vacina Pneumo20 para ampliar proteção infantil contra doenças
A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta recebeu as primeiras doses da vacina pneumocócica 20-valente (Pneumo20), novo imunizante incorporado pelo Ministério da Saúde ao Calendário Nacional de Vacinação. A chegada da vacina representa um importante avanço na proteção de crianças contra doenças causadas pela bactéria pneumococo, responsável por infecções graves como pneumonia, meningite, sepse e otite.
De acordo com a Secretaria de Saúde, a introdução da Pneumo20 faz parte de uma estratégia nacional voltada à ampliação da cobertura vacinal contra diferentes sorotipos da bactéria, fortalecendo a prevenção de enfermidades potencialmente graves, especialmente na primeira infância.
A gerente de Vigilância em Saúde de Anchieta, Josiane Soneghet, destaca a importância da nova vacina para a saúde pública. “A introdução da Pneumo20 faz parte de uma estratégia nacional para ampliar a cobertura contra diferentes sorotipos da bactéria, fortalecendo a prevenção de doenças potencialmente graves, especialmente na infância”, afirmou.
Seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a Pneumo20 passa a integrar o esquema vacinal de crianças menores de cinco anos, conforme a situação vacinal de cada faixa etária.
A vacinação é considerada uma das medidas mais eficazes para prevenir doenças, reduzir internações e evitar complicações causadas por agentes infecciosos. Além da proteção individual, a imunização contribui para a proteção coletiva da população.
A Secretaria Municipal de Saúde orienta pais e responsáveis a procurarem a unidade de saúde mais próxima para verificar a situação vacinal das crianças e garantir a atualização do cartão de vacinação.
O que é a Pneumo20?
A Pneumo20 é uma vacina que oferece proteção contra 20 tipos diferentes da bactéria pneumococo, ampliando a prevenção contra doenças causadas por esse agente infeccioso.
Quem deve receber a vacina?
A imunização é destinada a crianças menores de cinco anos, conforme as recomendações estabelecidas pelo Calendário Nacional de Vacinação.
Quais doenças podem ser prevenidas?
A vacina ajuda a prevenir casos de pneumonia, meningite, infecções de ouvido (otite) e outras infecções graves provocadas pela bactéria pneumococo.
Onde se vacinar?
As doses estão disponíveis nas salas de vacinação das unidades de saúde do município.