ANCHIETA | Saúde adquire diversos equipamentos para as ESFs

today22 de julho de 2020 remove_red_eye19

A Secretaria de Saúde de Anchieta adquiriu recentemente diversos equipamentos para atender as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) por meio de recursos de emendas parlamentares. Os equipamentos já estão sendo entregues e instalados.

Por meio da emenda do deputado federal Paulo Folheto, no valor de R$ 269 mil foi possível a Semus adquirir 32 aparelhos de ar condicionado, 02 veículos, e outros equipamentos permanentes para atender as unidades de saúde. Conforme informações do setor, o processo de aquisição dos aparelhos de ar condicionado já conta com o serviço de instalação.

Também foram adquiridos para atender às unidades geladeiras, microondas, maçã ginecológica, mesa de mayo, televisores, lanterna clínica, fogão, entre outros. Esses equipamentos foram comprados utilizando o saldo remanescente de outras emendas parlamentares, obedecendo à Portaria 3134, de 17 de dezembro de 2013, e a lista da (Relação Nacional de Equipamentos e Materiais financiáveis pelo SUS (Renem).

A Prefeitura também está reformando oito ESFs e o Pronto Atendimento Municipal (PA). Em algumas unidades os serviços foram concluídos e entregues à população, em outras os trabalhos seguem na reta final.