Anchieta sedia Feira de Negócios Turísticos e Iriri Paixão Capixaba entre os dias 20 e 23 de abril

O balneário de Iriri, em Anchieta, irá sediar entre os dias 20 e 23 de abril a 3ª Feira de Negócios Turísticos da Região Sul e o Iriri Paixão Capixaba. Os dois eventos irão reunir empreendedores de pratos típicos – em especial da torta capixaba, doces, food trucks, drinks, artesanato, entre outros produtos. As atividades acontecem na Praça de Eventos de Iriri.

O horário de funcionamento dos estandes será das 17h às 22h. Shows todos os dias a partir das 19h com encerramento as 01h. A proposta do evento é que o público visitante possa circular pelos estandes degustando produtos, assistindo apresentações culturais e aulas de gastronomia, além de realizar suas compras com comodidade.

Na quinta (20) e no sábado (22) o chef nativo, Gilson Surrage, irá apresentar aulas de gastronomia ensinando o preparo da tradicional torta capixaba e da paella marineira, prato símbolo do Festival Capixaba de Frutos do Mar, que acontece em outubro no balneário.

O evento, realizado pela Associação Iriri Vivo, tem apoio da prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Turismo; da Aderes, Sebrae, Governo do Estado.

Programação:

20/04 – quinta-feira

17h – Abertura da feira

17h30 – Aula show com o chef Gilson Surrage – Torta Capixaba

19h – Voz e violão com Paulinho Bolzan

22h – Banda Flor de Kactus (JJ)

01h – Encerramento

22h – Show com Cabral e Trio

01h – Encerramento do evento

21/04 – sexta-feira (feriado)

17h – Abertura da feira

19h – Di Batuka Acústico

22h – Grupo Revoada

01h – Encerramento

22/04 – sábado

17h – Abertura da feira

17h30 – Aula show com o chef Gilson Surrage – Paella Marineira

19h – Duda Felippe Acústico

22h – Banda Mundo e CIA

01h – Encerramento

23/11 – domingo

17h – Abertura da feira

19h – Henrique Cabral

22h – Encerramento