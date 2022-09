Anchieta segue atrasado no Censo 2022 devido recusa por parte da população

Os dados são sigilosos e criptografados, sem possibilidade de identificar a pessoa ou domicílio. Os agentes são identificados e podem trabalhar a qualquer dia e em qualquer horário, pois o objetivo é encontrar os moradores em casa para a realização da entrevista

O Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), já começou em todo país. Em Anchieta, 27 recenseadores estão percorrendo todas as comunidades da sede e do interior, batendo na porta de todos os domicílios para registrar a realidade do município e do Brasil. E por conta disso, receber bem o agente e responder as perguntas, que são sigilosas, é muito importante.

Conforme a Lei Federal nº 5.534/68, todos os residentes em solo brasileiro devem responder ao IBGE através de entrevista sigilosa com, pelo menos, um morador de cada domicílio. O IBGE coleta dados sobre quantos somos, como e onde vivemos. Com isso o IBGE ajuda ao governo e as instituições nacionais a determinarem políticas públicas, instalação de escolas, hospitais, saneamento, transporte, asfaltamento e tudo o mais que precisamos para ter uma vida digna.

As entrevistas e os dados são sigilosos, criptografados em um dispositivo de coleta, e os números apenas divulgados em formato estatístico, percentual, com cortes de maneira a não permitir localização de nenhum domicílio, condomínio ou pessoa.

Segundo a agente censitária municipal de Anchieta, Marina Mesquita, em comparação com o cenário nacional, Anchieta se encontra atrasada no andamento da coleta do Censo Demográfico.

“Estamos tendo muitas recusas por parte da população. Então é importante ser dito que além dos dados serem totalmente sigilosos, eles não são vinculados com outras instituições como prefeituras ou Receita Federal, por exemplo. Não há possibilidade do morador se prejudicar por ter fornecido uma informação ao IBGE”, explica a agente censitária.

As recusas podem estar ocorrendo também por desconfiança dos moradores em saber se o recenseador é de fato um funcionário do IBGE. Os agentes são identificados e podem trabalhar a qualquer dia e em qualquer horário, pois o objetivo é encontrar os moradores em casa para a realização da entrevista. É normal encontrarmos recenseadores trabalhando aos finais de semana ou depois das 18 horas.

O recenseador está identificado com colete e crachá do IBGE, onde é possível ver sua foto e seus dados pessoais. E é possível ainda verificar a identidade do recenseador através do site https://respondendo.ibge.gov.br/ ou pelo 0800 721 8181.

Em caso de dúvidas a população pode entrar em contato com a agente censitária municipal através do telefone (27) 98193-1103 ou visitar o Posto de Coleta do IBGE em Anchieta que fica localizado na Rua do Carmo, 182 – João XXII, Anchieta, ES, Brasil, 29.230-000 (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), próximo a praça São Pedro.

Informações: (27) 9 8193-1103