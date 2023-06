Anchieta será a capital do Estado nesta sexta-feira, dia 09 de junho

Por um dia a capital do Espírito Santo vai deixar de ser Vitória e passará a ser Anchieta, no Sul do Estado. Isso irá acontecer nesta sexta-feira (09), quando se comemora o Dia Nacional de São José de Anchieta. Nesse dia, o governador Renato Casagrande irá fazer uma visita ao município e transferir a capital simbolicamente.

A solenidade irá acontecer a partir das 14h no auditório do Centro de Referência Especializada da Assistência Social (Creas), que será inaugurado na oportunidade. A agenda cívica faz parte da programação da Festa Nacional de São José de Anchieta que segue até domingo, 11.

Também nesse mesmo dia, o governador, junto ao prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, irá autorizar as obras de drenagem e pavimentação de 10 ruas no balneário de Castelhanos e participar da formatura e entrega de armas de fogo aos agentes da Guarda Municipal de Anchieta. Às 17h será celebrada a missa solene em honra ao padroeiro do Brasil, São José de Anchieta, no pátio do Santuário Nacional.

As atividades da festa seguem após a missa com show da dupla católica Álvaro e Daniel. Na sexta e no sábado a noite acontecem diversos shows culturais e musicais na Praia Central. Já no domingo acontece a chegada do peregrinos da caminhada Passos de Anchieta, no Santuário, a partir das 09h.

Transferência simbólica da capital capixaba para Anchieta

Data: 09/06/2023

Horário: 14h

Local: Auditório do Creas – Av. Anchieta x Jabaquara – próximo ao PA

Programação Festa Nacional de São José de Anchieta:

Dia 07/06

19h – 9º dia da Novena Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Guarapari)

Dia 08/06

16h – Solenidade Corpus Christi (procissão e missa)

Dia 09/06 – Dia Nacional de São José de Anchieta

14h – Solenidade de Transferência da Capital do Estado para Anchieta – local: auditório do Creas – com presença do governador Renato Casagrande

17h – Missa Solene (Santuário)

18h30 – Show católico com a dupla Álvaro e Daniel (Santuário)

22h – Show Márcio Pedrazi e Banda (Praia Central)

00h- Banda Oju Obá (Praia Central)

Dia 10/06

16h30 – Programação infantil: recreações, mágica e música com Papaléguas Show

19h – Grupo de dança tradicional “Os Brandarinos” (Praia Central)

20h- Apresentação do grupo de teatro “Gota, Pó e Poeira” (Praia Central)

21h – Grupo musical “Trem das Onze” (Praia Central)

22h – Show com a Banda Sambolada (Praia Central)

00h – Rodrigo Balla e Banda (Praia Central)

Dia 11/06

07h – Chegada da Caminhada Passos de Anchieta – Santuário Nacional

Missas: 07h, 09h, 11h e 13h

