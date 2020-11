ANCHIETA | Unidades de saúde de Jabaquara e Ubú recebem reforma e acessibilidade

As Estratégias de Saúde da Família (ESFs) de Jabaquara e Ubu, em Anchieta, estão passando por reforma e adaptação de acessibilidade. As obras estão na etapa final e devem ser concluídas nos próximos dias. No município um pacote de investimentos contemplou 08 ESFs e o Pronto Atendimento Municipal (PA). Para isso estão sendo investidos cerca de R$ 1,5 milhão com recursos do próprio município.

As unidades de Jabaquara e Ubu estão recebendo diversas melhorias, instalação de acessibilidade nos banheiros, reparos no sistema hidráulico e elétrico, ampliação de salas e outras melhorias a fim de atender com mais qualidade os usuários e profissionais da saúde. O investimento nas duas estratégias chega a cerca de R$ 133 mil. As obras estão sendo realizadas pela empresa JG Construções Ltda.

Já foram atendidas as unidades Centro II, Centro III, Córrego da Prata, Itaperoroma Baixa, Parati e Recanto do Sol. As obras no PA foram interrompidas em virtude da pandemia provocada pela Covid-19, por razões sanitárias e por ser uma das principais unidades de entrada e entendimento de pacientes suspeitos e confirmados da doença.



Unidades já reformadas

– ESF Centro III

– ESF Córrego da Prata

– ESF Centro II

– ESF Itaperoroma Baixa

– ESF Parati

– ESF Recanto do Sol



Unidades em reforma

– ESF Ubu

– ESF Jabaquara

– Pronto Atendimento Municipal