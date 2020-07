ANCHIETA | Vacina antirrábica todas às quartas-feiras no CCZ

today29 de julho de 2020 remove_red_eye57

A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta já está com vacinas disponíveis para a campanha antirrábica, que deve iniciar nos próximos meses. E para adiantar e garantir vacina para todos os pets, a Vigilância Ambiental já está vacinando cães e gatos todas às quartas-feiras.

Os interessados devem levar seu animal até a Vigilância Ambiental – Centro de Controle de Zoonoses, que fica localizado no prédio onde funcionava o Caps. O horário de vacinação é das 7h às 16h, todas as quartas-feiras, a fim de evitar desperdício de doses.

De acordo com o coordenador da Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses, o médico veterinário Bruno Rediguieri, a campanha já está sendo programada para atender todas as comunidades do município. “Em breve divulgaremos o cronograma de localidades a serem atendidas. Já adiantamos que o “Dia D” está previsto para o dia 24 de outubro, mas nossos trabalhos de vacinação casa a casa, nas regiões afastadas do centro, serão iniciados antes desse dia, para garantirmos a cobertura vacinal e a nossa proteção”, explicou.

Informações: (28) 3536-3885.