ANCHIETA | Vacinação contra gripe a partir desta segunda, 23

today20 de março de 2020 remove_red_eye27

A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza em Anchieta terá início neste segunda, dia 23, e se estenderá até o dia 22 de maio. O dia ‘D’ de mobilização nacional será em 09 de maio. A vacinação ocorrerá em três etapas para grupos prioritários específicos e não há necessidade das pessoas correrem para as unidades para se imunizar, haverá vacina para todo público alvo de acordo com um cronograma.

Este ano o Ministério da Saúde (MS) resolveu adiantar a campanha por conta do surto do novocoronavírus, para que assim a vacinação auxilie os profissionais na triagem de pacientes e acelerem eventual diagnóstico do vírus. “Além de evitar que tenhamos pacientes graves de Influenza e Coronavírus ao mesmo tempo necessitando de leitos hospitalares. Mas vale lembrar que a vacina não protege contra o Coronavirus nem contra outros vírus que causam sintomas gripais, apenas imuniza contra 3 vírus: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. E que a pessoa demora de 2 a 3 semanas para desenvolver a imunidade após a vacinação”, explica a secretária municipal de Saúde, Jaudete Frontino.

Este ano temos duas novidades quanto aos grupos prioritários, foram inclusos os adultos de 55 a 59 anos e os portadores de deficiência que não se enquadrem em nenhum dos outros grupos prioritários.

São grupos prioritários: crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas (até 45 dias após parto), trabalhadores da saúde do setor público ou privado (qualquer trabalhador, independente da função que trabalhe em qualquer serviço de saúde), idosos, professores que atuam em sala de aula no ensino regular público ou privado, portadores de doenças crônicas e condições clínicas especiais, profissionais das forças de salvamento e segurança (policiais civil e militar, corpo de bombeiro, guardas civis, salva-vidas e defesa civil, que estejam na ativa), adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estão em instituições de medida socioeducativa, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, povos indígenas (aldeados), adultos de 55 a 59 anos e portadores de deficiência.

Lembrando que doentes crônicos e portadores de deficiência que não são acompanhados nas unidades de saúde, devem levar o laudo que comprove sua condição, os trabalhadores de saúde, estagiários de serviços de saúde devem levar comprovantes de que atuam em serviços de saúde, professores devem levar comprovantes de que atuam em sala de aula nas escolas de ensino regular, os profissionais das forças armadas e de salvamento que não estiverem uniformizados devem levar comprovante de que atuam nessas áreas.

Gestantes e puérperas que não são acompanhadas pela unidade de saúde devem levar comprovantes de sua condição. Crianças, idosos e adultos de 55 a 59 anos, levar documento de identificação. Todos devem levar seu cartão de vacina, principalmente as crianças.

Teremos as seguintes fases, com os respectivos grupos prioritários:

1ª fase Idosos (a partir de 60 anos) e trabalhadores da saúde Inicio 23 de março 2ª fase Professores;Profissionais das forças de salvamento e segurança;Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Início 16 de abril 3ª fase Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;Gestantes;Puérperas;Povos indígenas;Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativa;População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional;Adultos de 55 a 59 anos;Portadores de deficiência. Início 09 de maio

“A vacinação dos grupos inclusos na 1ª e 2ª fases continuam nas fases seguintes, mas não serão vacinados grupos da fase 2 na fase 1 nem grupos da fase 3 nas fases 1 e 2. Esta é uma orientação do Ministério da Saúde, pois não temos vacina de imediato para vacinar todos de uma vez, pois receberemos a vacina do laboratório produtor em 14 remessas e não sabemos ainda as datas e quantitativos de cada remessa. Diante disso, trabalharemos com fornecimento de quantitativos semanais para as unidades de saúde de acordo com o que formos recebendo”, comunicam os responsáveis pela campanha.

Atendimento para a vacinação nas unidades

Diante da pandemia do COVID-19, todos os atendimentos nas unidades de saúde estarão seguindo as recomendações do Ministério Saúde para evitar aglomeração e, consequentemente, disseminação do vírus, e isso também incluí a vacinação tanto de campanha como da rotina. Assim, cada unidade trabalhará com estratégias específicas para evitar essa disseminação, podendo ser elas: distribuição de senhas de poucas doses de diárias, separação de turnos (matutino ou vespertino) ou dias da semana específicos para vacinação de vacinas de rotina e de campanha, agendamentos das vacinas de rotina, vacinação extramuros na comunidade, quando se fizer necessário (escolas, centros comunitários, quadras, entre outros) entre outras estratégias.

Orientamos à população a procurar seu ACS ou ligar para unidade de saúde antes de se dirigir até lá para vacinar, para saber qual estratégia está sendo adotada na sua unidade naquela semana, pois as estratégias mudarão de acordo com o quantitativo de doses recebidas ou das necessidades que forem surgindo ao longo da campanha e de novas recomendações do Ministério da Saúde.

Importante

Pessoas com suspeita ou confirmação do COVID-19 só receberão a vacina Influenza após resolução dos sintomas.

Para minimizar a disseminação da doença, orientamos que pessoas com sintomas respiratórios ou febre não compareçam para a vacinação enquanto houver a sintomatologia, podendo ser vacinados assim que houver resolução dos sintomas.