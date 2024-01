ANCHIETA | Vai até dia 19 o prazo para inscrições dos blocos carnavalescos

today4 de janeiro de 2024 remove_red_eye102

Falta cerca de um mês para o carnaval 2024, mas os preparativos para a grande festa já estão a todo vapor na Secretaria Municipal de Turismo de Anchieta. Assim como as demais atividades, os blocos carnavalescos devem estar organizados e inscritos para acontecer. Vai até o dia 19 de janeiro o prazo para inscrições de blocos de rua junto à prefeitura.

O responsável pelo bloco deve formalizar, no setor do Protocolo da Prefeitura, o pedido para inclusão na programação oficial. Dessa forma, além de ser divulgado com as demais atividades que irão acontecer, estará em conformidade com as exigências da Guarda Civil Municipal.

Blocos que não se cadastrarem junto ao município não terão autorização para realizar o percurso do desfile, que será fiscalizado pelos agentes da Guarda Municipal e pela Polícia Militar.

Anote aí as informações necessárias para os interessados solicitarem a autorização para desfilar e a inclusão do bloco na programação oficial do município:

– Nome do bloco;

– Nome do responsável pelo bloco;

– Contato;

– Data de realização, local de concentração, horário de saída e percurso (se houver).

Em caso de dúvidas, ligue para a Secretaria de Turismo (28) 99255-3525.

foto Jonas Pereira