ANCHIETA | Vila Samarco ganha nova iluminação

24 de novembro de 2020

A orla da Vila Samarco, em Anchieta, ganhou nova iluminação. No local foram instaladas 415 lâmpadas de LED em 15 pontos. O objetivo é deixar o trajeto mais iluminado e seguro principalmente para quem utiliza o calçadão a noite para caminhar.

A iluminação faz parte das obras que contemplaram o local com um novo muro de contenção da maré. No local foi edificado um muro com 410 metros de extensão, além da execução dos serviços de drenagem e pavimentação em ruas adjacentes e em parte da avenida Beira Mar e reconstrução do calçadão da orla.

Para o prefeito reeleito Fabrício Petri, a obra irá trazer mais segurança para as famílias da região e dar um visual ainda mais belo para a cidade. “Uma obra necessária que já está trazendo conforto e bem-estar para nossos moradores”, disse.

De acordo com informações da secretaria de Infraestrutura, a pretensão é nos próximos dias instalar uma iluminação direcionada à orla.