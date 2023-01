ANCHIETA | Volta às aulas com novidades no dia 2 de fevereiro

Com a volta às aulas marcada para a próxima quinta-feira (2), a alegria de reencontrar os colegas e os professores vai ser embalada por novidades nas escolas de Anchieta. E cada unidade preparou atividades de acolhimento aos alunos que vão ocorrer nos dias 2 e 3.

O secretário municipal de Educação, João Paulo Petri, contou que a prefeitura investiu na estrutura, adquirindo, com apoio da Secretaria de Estado da Educação, sete novos ônibus e duas vans para o transporte escolar. Uma van é adaptada para a Educação Especial. Ele disse que os professores efetivos já estão recebendo novos computadores do tipo notebook.

“Também ampliamos a educação em tempo integral, incluindo a Emeb Tia Marlene Petri, em Alto Pongal”, revelou. Agora, Anchieta tem quatro unidades nessa modalidade. Todas fazem parte do Programa Capixaba de Fomento à Implementação de escolas municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti), do Governo do Estado.

As demais são a Emeb Josefina Ramos Nunes, na sede; a Emeief Profª Maria Luiza Flores, em Mãe-Bá; e a Emeiefm Zuleika Flores Purificação, em Jabaquara. Esta última passa a oferecer o período integral para todas as modalidades de ensino.

Ele contou que os alunos já receberam vouchers para adquirir uniforme e material escolar, mas que haverá mais distribuição. “A previsão é a partir de abril a prefeitura entregar mais vouchers”, contou.

Para março está planejada uma rodada de capacitações para professores, pedagogos e diretores e, no dia 1º de fevereiro, os profissionais de cada escola vão participar da Jornada de Planejamento Pedagógico (JPP).