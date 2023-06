​Andarilhos recebem apoio em Vila Velha durante Os Passos de Anchieta

A partir desta quinta (8) e até domingo (11) será realizado Os Passos de Anchieta, evento que reúne milhares de pessoas para fazerem o percurso de 100 quilômetros entre Vitória e Anchieta.

A tradicional caminhada refaz o trajeto que o padre São José de Anchieta realizava a pé nos seus últimos anos de vida. A caminhada é feita durante os quatro dias do feriado de Corpus Christi e atrai aproximadamente quatro mil pessoas, vindas de todas as partes do Brasil.

A prefeitura de Vila Velha dará apoio aos andarilhos nos pontos de suporte ao longo dos 34 km no município – o maior das cidades por onde o evento percorre. Os pontos contarão com água, frutas e banheiros e estarão localizados na Praia do Ribeiro, Itaparica, Barra do Jucu, Interlagos e Ponta da Fruta.

Ao chegarem em Vila Velha na quinta (8), a partir das 8h30, os andarilhos serão recepcionados no Largo do Frei Pedro Palácios, na Prainha, pelos principais personagens históricos de Vila Velha, Vasco Fernandes Coutinho e Frei Pedro Palácios. Também vão receber os participantes a Banda de Congo Beatos de São Benedito e a Banda Marcial do 38º BI.

O trajeto deste primeiro dia vai até a Barra do Jucu onde, durante todo o dia, a organização oferecerá um oásis com massagens e mesa de frutas. A partir das 19h30, na praça Pedro Valadares, acontece a apresentação do grupo de congo Madalenas do Jucu, realizado com apoio do edital cultural Fundo a Fundo, uma parceria entre o Governo do Estado e município.

“O turismo religioso é caracterizado pelas atividades turísticas decorrentes da busca espiritual e da prática religiosa. Neste sentido, a crescente popularização da caminhada Os Passos de Anchieta vem ao encontro das resoluções do Governo Federal e busca se inserir na rota do turismo religioso do país”, explica o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Júnior.

O evento é realizado pela Associação Brasileira dos Amigos dos Passos de Anchieta (ABAPA), com apoio institucional da prefeitura de Vila Velha.

Trajeto

O caminho tem cunho religioso, esportivo, cultural e turístico, partindo da Capital – no primeiro dia o ponto inicial é a Catedral Metropolitana, chegando à Barra do Jucu, em nosso município; no segundo dia, a saída da Barra do Jucu, seguindo para Setiba, em Guarapari. No terceiro dia, saída de Setiba até Meaípe, em Guarapari; e finalmente chegando à Igreja Matriz, em Anchieta, no quarto dia.

No trajeto, é possível apreciar as paisagens que inspiravam o beato a mergulhar nas reflexões que a jornada oferece. Os participantes, conhecidos como “andarilhos”, podem conhecer a história, a cultura, a gastronomia e os atrativos turísticos dos municípios. Primeiro roteiro cristão das Américas, a caminhada “Passos de Anchieta” já se consolidou como um dos mais importantes atrativos turísticos do Espírito Santo, que divulga o Estado nas mídias nacional e internacional. O trajeto é o quarto desse tipo existente no mundo – os outros três são os famosos caminhos de Santiago de Compostela, na Espanha, a trilha da Terra Santa, em Jerusalém, e a de Roma, na Itália.

Localização dos pontos de suporte aos andarilhos em Vila Velha:

– Prainha – Largo Frei Pedro Palácios

– Praia do Ribeiro

– Itaparica – final do calçadão

– Barra do Jucu – Praça Pedro Valadares

– Interlagos – Rosa Náutica, Interlagos

– Ponta da Fruta – Praia da Baleia.

