Ângela Bismarchi faz sucesso no mundo das lives

today3 de setembro de 2020 remove_red_eye53

Ângela Bismarchi está fazendo sucesso com suas lives semanais nas redes sociais. A apresentadora leva toda semana convidados especialistas em diversos assuntos. Desta vez, Ângela recebeu a sua maquiadora, Tatiana Vasconcelos. Ângela tem um canal no YouTube voltado para dicas de beleza e é expert no assunto, o “Fé e Beleza”.

“Eu me descobri nessa área da beleza! Amo me cuidar e incentivar outras mulheres. Tenho muito cuidado desde a minha alimentação até fazer unhas e cabelos toda semana. Isso me faz feliz e tudo fica melhor por fora e por dentro. Penso até em investir mais nessa área, abrir um negócio voltado para beleza, quem sabe?” , disse Angela.

Na live, eles trocaram muitas dicas de maquiagem, cuidados com pele e cabelo. E, as seguidoras de Ângela também tiveram a oportunidade de aprender a fazer um olho bem bonito, ensinado pela maquiadora.

Live: https://www.instagram.com/p/CEp2BZ2FIsZ/