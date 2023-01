Animação e segurança garantidas no Carnaval 2023 de Anchieta, confira a programação

Blocos de rua, matinês, bandas e marchinhas irão embalar a folia nas ruas e praias da cidade. Segurança será reforçada com controle de acesso aos balneários

Depois de dois anos por conta da pandemia, a folia de carnaval está garantida em Anchieta. Blocos, bandas, matinês e marchinhas irão animar os cinco dias da maior festa popular brasileira no município. As atrações acontecem na sede, nos balneários Ubu, Iriri e Castelhanos, além das praias de Inhaúma e Coqueiros.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Turismo, a programação foi preparada para promover um carnaval família, resgatando as tradições dos blocos de rua e as marchinhas. As matinês irão acontecer de sábado a terça, sempre às 18h, na Praça São Pedro. Também haverá matinê em Iriri.

As marchinhas irão saudar as antigas canções carnavalescas animando as tardes nas praias do município e na sede. Os blocos irão desfilar em diversos horários de sexta a terça. O tradicional e folclórico bloco Jaraguá irá sair as ruas da sede no domingo e na terça, a partir das 21h30.

Lembrando aos foliões que é proibido o uso de som automotivo no município, conforme a Lei Municipal nº 852/2013. De acordo com o gerente municipal de Segurança Pública, Wander Nogueira, haverá ampla fiscalização durante os dias de carnaval, por meio de uma ação de parceria entre a Guarda Municipal, Polícia Civil e a Polícia Militar (PM). Também haverá ações de fiscalização ambiental, em conjunto com a secretaria de Meio Ambiente, além de fiscalização de trânsito, em conjunto com a PM.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

ANCHIETA SEDE

17/02 – SEXTA-FEIRA

08h – Bloco da Prevenção à Saúde (Pça. São Pedro)

17h – Baile dos Idosos (Centro dos Idosos)

22h – Banda KS10 (Palco praia)

00h – Banda Agitaê (Palco praia)

18/02 – SÁBADO

17h – Bloco Ke pá Nagode é esse? (Pça. São Pedro)

18h – Matinê (Pça. São Pedro)

19h – Bloco Ressaca do Galo (Rotatória do Canta Galo)

19:30h – Bloco na mão do Palhaço (Praia Central)

22h – Banda Tomaê (Palco praia)

00h – Banda Comichão (Palco praia)

19/02 – DOMINGO

18h – Matinê (Pça. São Pedro)

21:30h – Bloco do Jaraguá – Saída: Casa da Cultura

22h – Flávia Mendonça (Palco praia)

00h – Banda Black Set (Palco praia)

20/02 – SEGUNDA-FEIRA

17h – Bloco Ke pá Nagode é esse? (Pça. São Pedro)

18h – Matinê (Pça. São Pedro)

18h – Bloco Puxadinho (Porto de Cima)

19h – Bloco Ressaca do Galo (Rotatória do Canta Galo)

22h – Banda Auê (Palco praia)

00h – Banda Pele Morena (Palco praia)

21/02 – TERÇA-FEIRA

18h – Matinê (Pça. São Pedro)

21:30h – Bloco do Jaraguá – Saída: Casa da Cultura

22h – New Place Band (Palco praia)

00h – Léo Lima (Palco praia)

BALNEÁRIO DE IRIRI

17/02 – SEXTA-FEIRA

22h – Eletro Vibe – JV Saxx (Palco Costa Azul)

00h – Marcos Rauta e Banda (Palco Costa Azul)

18/02 – SÁBADO

10:30h – Arrastão do Bloco do Piru

13:30h – Banda de Marchinha Paz e Amor

16h – Acadêmicos de Iriri (Próx. ao quiosque Itamar)

17h – Matinê (Iriri Praia Clube)

18:30h – Bloco do Piru (Palco Costa Azul)

22h – Banda Oju Obá (Palco Costa Azul)

00h – Banda Sambolada (Palco Costa Azul)

19/02 – DOMINGO

10:30h – Arrastão do Bloco do Piru

13:30h – Banda de Marchinha Maestro Mauro

16h – Bloco do caldeirão (Próx. ao quiosque Itamar)

16h – Bloco da Resenha (Próx. ao quiosque Iriri Sunset)

17h – Matinê (Iriri Praia Clube)

17h- Samba MLK (Palco Costa Azul)

19h – Bloco do Piru (Palco Costa Azul)

22h – Banda Osquestra Carnavalesca (Palco Costa Azul)

00h – Banda Pele Morena (Palco Costa Azul)

20/02 – SEGUNDA-FEIRA

10:30h – Arrastão do Bloco do Piru

13:30h – Banda de Marchinha Anarquistas

16h – Acadêmicos de Iriri (Palco Costa Azul)

18:30h – Bloco do Piru (Palco Costa Azul)

22h – Projeto Feijoada (Palco Costa Azul)

00h – Álvaro Nobre (Palco Costa Azul)

21/02 – TERÇA-FEIRA

10:30h – Arrastão do Bloco do Piru

13:30h – Banda de Marchinha Atrito Musical

16:30h – Bloco do Piru (Palco Costa Azul)

19h – Mulekagem do Samba (Palco Costa Azul)

22h – Electro Vibe – JV Saxx (Palco Costa Azul)

00h – Banda Cheiro da Cor (Palco Costa Azul)

BALNEÁRIO DE UBU

17/02 – SEXTA-FEIRA

22h – Grupo Sambleck (Palco)

00h – Banda Tropical Brasil (Palco)

18/02 – SÁBADO

13:30h – Banda de Marchinha AMA

14h – Pagode du burro (Cantinho Dona Mulata)

18h – Tiago Lucca e Banda (Palco)

22h – Banda Agitaê (Palco)

00h – Rogerinho do Cavaco (Palco)

19/02 – DOMINGO

13:30h – Banda de Marchinha Atrito Musical

18h – Banda Santaréns (Palco)

22h – Wemerson Araújo e Banda (Palco)

00h – Banda Ke Swing Bom (Palco)

20/02 – SEGUNDA-FEIRA

13:30h – Banda de Marchinha Folia do Amor

16h – Bloco Uburro elétrico (Cantinho Dona Mulata)

18h – Banda Gandaia (Palco)

22h – New Place Band (Palco)

00h – Banda Tomaê (Palco)

21/02 – TERÇA-FEIRA

13:30h – Banda de Marchinha Raízes do Carnaval

22h – Léo Zanol e Banda (Palco)

00h – Banda Uau (Palco)

BALNEÁRIO DE CASTELHANOS

17/02 – SEXTA-FEIRA

22h – Grupo Revoada (Palco)

00h – Prateado Elétrico (Palco)

18/02 – SÁBADO

10h – Bloco Bafo de Gato

13:30h – Banda de Marchinha Folia do Amor

16h – Batuqdellas (Palco)

18:30h – Banda Sassaricando (Palco)

22h – Victor Rosa e Banda (Palco)

00h – Banda Pele Morena (Palco)

19/02 – DOMINGO

10h – Bloco Fogo no Barquinho (Próx. Quiosque do Pitanga)

13:30h – Bloco na Mão do Palhaço (Próx. Restaurante Batelão)

13:30h – Banda de Marchinha AMA

16h – Acadêmicos de Iriri (Palco)

18:30h – Grupo Sambleck (Palco)

22h – New Place Band (Palco)

00h – Banda Tomaê (Palco)

20/02 – SEGUNDA-FEIRA

13:30h – Banda de Marchinha Atrito Musical

16h – Grupo Quintal & Samba (Palco)

22h – Maestro Mauro e Banda (Palco)

00h – Marcelo Ribeiro e Banda B (Palco)

21/02 – TERÇA-FEIRA

13:30h – Banda de Marchinha Paz e Amor

16h – Acadêmicos de Iriri (Palco)

22h – Fernanda Fontes e Banda (Palco)

PRAIA DE INHAÚMA

18/02 – SÁBADO

13:30h – Banda de Marchinha Anarquista

16h – Banda Prestígio (Palco)

19/02 – DOMINGO

13:30h – Banda de Marchinha Raízes do Carnaval

16h – Grupo Quintal & Samba (Palco)

20/02 – SEGUNDA-FEIRA

13:30h – Banda de Marchinha AMA

16h – Grupo Revoada (Palco)

21/02 – TERÇA-FEIRA

13:30h – Banda de Marchinha Folia do Amor

16h – Grupo Sambleck (Palco)

PRAIA DO COQUEIRO

18/02 – SÁBADO

13:30h – Banda de Marchinha Maestro Mauro

16h – Sulinho e Banda (Palco)

19/02 – DOMINGO

13:30h – Banda de Marchinha Anarquista

16h – Pagode & Cia (Palco)

20/02 – SEGUNDA-FEIRA

13:30h – Banda de Marchinha Paz e Amor

16h – Grupo Koisa Nossa (Palco)

21/02 – TERÇA-FEIRA

13:30h – Banda de Marchinha AMA

16h – Grupo Revoada (Palco)

Obs.: a programação oficial poderá sofrer alteração com a inclusão de outros blocos carnavalescos.