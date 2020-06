Aplicação de Revsol na estrada de Emboacica, em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta iniciou esta semana melhorias no trecho da estrada de Emboacica x São Mateus com aplicação de Revsol. Um percurso aproximado de 2 km receberá o produto a fim de deixar a via mais compactada e com melhores condições de tráfego.

Na estrada de Chapada do Á o mesmo serviço foi concluído na semana passada. Em diversas outras comunidades equipes da Infraestrutura estão realizando melhorias na estradas rurais.

De acordo com o titular da pasta, Leonardo Abrantes, o material Revsol será aplicado em diversas regiões rurais, mediante um cronograma de atendimento. “Estamos trabalhando para atender as comunidades. Nosso cronograma segue firme, mas também estamos atentos à pandemia com outras ações”, explicou Abrantes, falando da importância em manter as estradas em boas condições para facilitar o escoamento da produção agrícola e o acesso das pessoas.

O que é o Revsol?

O material é oriundo a ArcelorMittal. A partir de um resíduo produzido na confecção do aço, que é a escória de aciaria, desenvolveu-se uma ação complexa, que traz resultados em todas as dimensões. O primeiro passo é o beneficiamento da escória de aciaria, transformando-a no coproduto Revsol, material que substitui outros recursos naturais no revestimento primário de ruas e estradas. É viável economicamente, reduz o uso de novos materiais e reaproveita um resíduo.