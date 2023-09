Aplicativo Infância Segura será lançado na Assembleia do ES

today18 de setembro de 2023 remove_red_eye121

O aplicativo Infância Segura será lançado na próxima quarta-feira (20), em reunião da CPI do Combate ao Abuso Sexual e Violência Cometida Contra Crianças e Adolescentes da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. A plataforma é de autoria do desembargador Dr. Raphael Americano Câmara, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

Criado essencialmente para ser um canal de denúncias, pensando naquelas crianças que estão em estado emergencial e de maior risco, mas o app conta também com um espaço para cartilhas, esclarecimentos e informações públicas, que condensa todo o sistema de rede de proteção. A plataforma digital é gratuita.

De acordo com o presidente da CPI, deputado estadual Dary Pagung, esta é mais uma ferramenta no combate a violência infanto-juvenil. “Temos que dispor de todos os recursos possíveis para proteger as nossas crianças e adolescentes. É fundamental que unamos forças nesse sentido, pois estamos lidando com um tema sensível e que carece de muita atenção”, disse.

Estarão presentes na reunião da CPI os responsáveis pela criação do aplicativo e do TJES, bem como deputados estaduais, além do presidente da CPI, representantes do Governo do Estado, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público e de Instituições de Defesa da Criança e do Adolescente.

Serviço

Quarta-feira (20/09)

Horário: 13h

Local: Plenário Dirceu Cardoso (Assembleia legislativa do Espírito Santo)