Após dizer que igreja cura Covid-19, prefeito é internado com a doença

today13 de abril de 2020 remove_red_eye30

Neste domingo, 12, o prefeito de Duque de Caxias (RJ), Washington Reis, testou positivo para a covid-19. Ele está internado desde a madrugada de sábado (11) no Hospital Pro-Cardíaco, na zona sul. Outros dois exames feitos tinham dado negativo.

Segundo a prefeitura de Duque de Caxias, o prefeito está na unidade de tratamento semi-intensiva, e apresenta evolução satisfatória. Reis é monitorado por um cardiologista e um pneumologista.

Em um vídeo publicado no fim de março, o prefeito chegou a defender que as igrejas permanecessem abertas, mesmo após decreto do governador Wilson Witzel (PSC) suspender todos os eventos que envolvessem aglomeração de pessoas. “Duque de Caxias tem uma proteção de Deus para que escape dessa epidemia que vem ceifando milhares de vidas pelo mundo afora”, afirmava no vídeo.

A cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, já registrou 81 casos do novo coronavírus com 16 mortes confirmadas, maior número fora da capital. Em todo o Estado, até este domingo, foram registrados 2.885 casos da doença e 170 mortes.

Wilson Witzel (PSC) determinou o fechamento do comércio e outras medidas para prevenção do vírus no dia 17 de março, Washington Reis só fez o mesmo em Caxias no dia 3 de abril, depois que foi confirmada primeira morte na cidade.

Fonte MSN