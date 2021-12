Após projeto de Bruno, Terceira Ponte e Rod. do Sol aceitam cartão de débito e aplicativo

Rodosol põe em prática projeto de deputado e libera pagamento por meio de novas tecnologias. Concessionária deve aceitar Pix a partir do mês que vem.

A Rodosol – concessionária que administra a Terceira Ponte e a Rodovia do Sol – tomou duas importantes decisões este mês que facilitam a vida do motorista que circula por suas vias, com base num projeto de lei de autoria do deputado estadual Bruno Lamas (PSB). A proposta do parlamentar cria novas formas de pagar o pedágio com uso de tecnologias.

Aprovado pela Assembleia Legislativa no dia 5 de julho deste ano, portanto há cerca de seis meses, a proposta do deputado liberava o pagamento do pedágio com o uso dos cartões de aproximação, de crédito e débito, além de aplicativos. O parlamentar foi o primeiro a defender o uso da tecnologia para facilitar a vida do motorista.



Até então, a Rodosol só aceitava o pagamento em dinheiro e exigia o retorno dos usuários que não possuíssem o valor da tarifa em espécie, o que causava transtornos para os motoristas. Mas a proposta acabou sendo vetada pelo governo, e o veto foi mantido pelo Legislativo.



Porém, desde o último sábado (18), a Rodosol passou a aceitar o cartão de débito por aproximação para permitir o pagamento do pedágio em suas vias, conforme tinha sido proposto por Bruno.



O novo método está disponível tanto para usuários que estiverem de carro ou para motociclistas nas cabines de pagamento manual sinalizadas. Não há necessidade de inserção de senha, trazendo ganhos para a mobilidade.



Ainda no início do mês, a concessionária já havia instalado o serviço Sem Parar Pay (em que o condutor baixa o APP, faz o cadastro e insere o crédito). E prevê, para o início do próximo ano, o uso do Pix, como mais uma forma de pagamento.



“Isso é fazer justiça porque pedágio não se paga só em dinheiro. É bem moderno e mais fácil. Pedágio só em dinheiro, não! Uma conquista importante e uma entrega para a sociedade capixaba. Vamos esperar agora pelo Pix”, comemorou Bruno, que fez questão de passar pela Terceira Ponte e usufruir do novo benefício, com uso do cartão de débito por aproximação.

O deputado Bruno Lamas paga o pedágio com cartão de débito, por aproximação, proposta iniciada no seu mandato.

AUDIÊNCIA

As mudanças passaram a ocorrer após o presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto, ter participado de uma audiência pública, proposta por Bruno, na Comissão de Cidadania da Assembleia Legislativa, da qual o parlamentar é o vice-presidente.



“E num momento em que a Terceira Ponte recebe investimentos do governo do Estado. Estamos fazendo valer o direito do consumidor”, frisou Bruno, que destacou o fato da concessão durar somente mais dois anos.



Pela proposta de Bruno, “os contratos de concessão de rodovias estaduais deverão prever a possibilidade de pagamento da tarifa do pedágio por diferentes meios, incluindo, obrigatoriamente, cartões de crédito e débito”.



Para o deputado, o contribuinte pode efetuar ainda o pagamento através de carteiras eletrônicas (PicPay) para transferir valores e efetuar pagamentos.



“Também estabelecemos os direitos e os deveres do contribuinte de pedágio em vias públicas estaduais. Ele não pode ser submetido a tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. E tem o direito de receber a nota fiscal detalhada”, destacou Bruno.