Após single “Cancela Esse Cara”, João Gustavo e Murilo lançam “Crédito”

Nesta sexta-feira (04.12), 00h, João Gustavo e Murilo apresentam aos fãs “Crédito”, nova música de trabalho da dupla, composta por eles. Com produção de Neto Schaefer, o single conta a história de um término temporário que se estendeu por vontade de uma das partes. Sendo assim, o coração machucado relata o sofrimento nas entrelinhas: “Tá on-line, tá vendo e não responde / Sacanagem, não tá fazendo por onde / Tem 5 dias que pro mundo eu tô off / Quis um tempo a gente deu / Não abusa da sorte”.

Diferente das demais canções que configuram a trajetória dos sul-mato-grossenses, a inspiração da melodia vem de um antigo relacionamento de João Gustavo. “Não costumamos escrever sobre fatos que acontecem com a gente. No entanto, esta música foi criada com base em uma história que aconteceu comigo e isso a torna ainda mais interessante e especial”, declara.

Nascida em um quarto de hotel, unindo a essência do sertanejo ao brega e a bachata, a música promete ser o fenômeno da estação mais quente do ano. “A ´Crédito´ traz uma linguagem jovial, fala das redes sociais e aborda temas vigentes, que fazem parte de nossas vidas a todo momento. Quando João Gustavo me chamou no quarto dele durante uma viagem a trabalho e fizemos juntos, não tínhamos ideia do resultado final, nos surpreendemos”, conta Murilo.

Segundo os meninos, os fãs podem esperar uma música alto astral e romântica. “É uma música pra cima, bem verão, mas sem deixar de falar de amor, claro. Afinal, acreditamos que uma boa moda conta sempre uma história de amor”, afirma João Gustavo.

Em tempo: “Cancela Esse Cara” segue em ascensão, ultrapassando os 3 milhões de visualizações no YouTube. Já o hit “Lençol Dobrado” continua ocupando as principais playlists do país, ecoando ao mundo o talento dos jovens.

LETRA “CRÉDITO”

Composição: João Gustavo e Murilo

Tá on-line, tá vendo e não responde

Sacanagem, não tá fazendo por onde

Tem 5 dias que pro mundo eu tô off

Quis um tempo a gente deu

Não abusa da sorte

Só não esquece

Que antes de você

Eu era vagabundo

Pra mim a boca preferida

Era a de todo mundo

Então tipo assim, tô vivo e vou vivendo

Se você não quer

Já tem gente querendo

Eu vou facilitar a sua escolha

Pode passar no crédito à vergonha

Parcelo pra você

Pra você não sofrer

Tudo de uma só vez

Quando se arrepender

