Após término, Andressa Suita arquiva fotos com Gusttavo Lima

As ex-companheiras de Gusttavo Lima e Luan Santana mostraram que seguiram mesmo em frente após o término de seus relacionamentos.

Na última sexta-feira, dia 27, os fãs de Andressa Suita perceberam, por exemplo, que a modelo arquivou ou deletou todas as fotos românticas que aparecia com o sertanejo em seu perfil no Instagram. A modelo e influenciadora digital apenas optou por deixar as fotos em que os dois aparecem ao lado dos filhos, Gabriel e Samuel.

Recentemente, rumores indicavam que os dois estavam ensaiando uma reconciliação, no entanto, ambos fizeram questão de esclarecer que não estão reatando o casamento, que chegou ao fim de forma polêmica em outubro deste ano.

Já Jade Magalhães mostrou que não quer mais saber de acompanhar a vida e carreira do ex-noivo Luan Santana. Os fãs e internautas também notaram que a influenciadora digital deixou de seguí-lo no Instagram. O cantor, no entanto, continua acompanhado Jade através da rede social. As fotos dos dois, que estavam juntos há 12 anos, também foram mantidas por ambos. A decisão de deixar de seguí-lo vem em meio aos boatos de que Luan vive um affair com a youtuber Franciny Elhke.

Fonte Folha Vitória