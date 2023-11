Assembleia Legislativa aprova projeto que estadualiza rodovia

today30 de novembro de 2023 remove_red_eye37

A matéria vai permitir que o Estado faça intervenções que irão contribuir para o escoamento da produção de gengibre e potencializar o turismo da região, que recebe cada vez mais visitantes.

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou, nesta semana, o Projeto de Lei 215/2023, de autoria do deputado Marcelo Santos, que visa à inclusão no Plano Rodoviário Estadual de trecho de 16,7 km da Rodovia que começa em um trecho da ES 465, que liga Domingos Martins a Melgaço, passando por Santa Leopoldina até chegar em Caramuru, no município de Santa Maria de Jetibá.

“Os municípios afetados pela rodovia carecem de recursos financeiros para manter adequadamente essa via tão importante para os agricultores e o turismo da região. A inclusão do trecho na malha rodoviária estadual permitirá o acesso a recursos e ações de manutenção, o que garantirá a segurança viária e o desenvolvimento contínuo da região”, afirmou o deputado Marcelo Santos que comemorou a aprovação da matéria.

A proposta para a estadualização deste trecho surgiu após o deputado Marcelo Santos ser convidado para uma reunião pelo vereador Jefinho, de Santa Leopoldina.

Esse trecho em questão concentra a maior produção de gengibre do Brasil, abrangendo os municípios de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins.

“Os produtores de gengibre desses municípios têm dificuldades em escoar a produção por conta das precárias condições da estrada. O fluxo diário de veículos de diferentes portes, especialmente para transporte de produtos agrícolas e atividades de turismo rural, evidencia a necessidade urgente de assistência e investimento nesse trecho. Hoje o Espírito Santo é o maior exportador de gengibre do país e precisamos dar um jeito nesse gargalo”, justificou na época o vereador Jefinho. O vereador comemorou a aprovação do projeto que, segundo ele, é fundamental para aprimorar a infraestrutura e o desenvolvimento regional.

A região é um ponto crucial não apenas pela produção agrícola, mas também pelo turismo, com destaque para as regiões turísticas das Montanhas Capixabas e dos Imigrantes, além do Circuito Turístico das Três Santas.

O projeto do deputado Marcelo Santos, depois de aprovado em plenário, seguiu para sanção do governo do estado.