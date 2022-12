Aproveite o verão para desfrutar das 23 praias de Anchieta

O calor predominante do verão já se faz presente! E as praias de Anchieta são excelentes opções pra se refrescar nesses dias quentes. Com 23 praias, dá para escolher a que melhor agrada. Têm para todos os gostos: calmas, agitadas, urbanizadas e bucólicas.

As tranquilas são recomendadas para se refrescar e curtir com a família os finais de semana. Há próximo à sede as praias Boca da Baleia, Quitiba, Além, Santa Helena, Balanço e Marvila, entre outras. Todas com águas calmas e ideais para fazer piqueniques e passar um excelente dia.

Além dessas, outras integram a beleza litorânea de Anchieta. Das 23 praias, há algumas com infraestrutura invejável como a da Areia Preta e Costa Azul, em Iriri; Castelhanos e Ubu. Já em Partati, em meio à tranquilidade é possível contemplar a movimentação dos barquinhos de pesca. Nesses locais há ótimos restaurantes, bares e pousadas.

Para quem curte passeio em contato com a natureza, a dica é pegar a bike e rodar o litoral de Anchieta no final da tarde, ou mesmo caminhar pela areia e sentir a brisa do mar.

Além das Praias

E para quem não quer ir à praia, o município disponibiliza dois circuitos turísticos rurais, Imigrantes e Vale Viver Corindiba. Lá existe empreendimentos com piscinas, bicas e córregos para se banhar e curtir os dias de calor.

Na sede do município, os visitantes podem aproveitar os ótimos passeios culturais e ecológicos. Uma dica é conhecer de barco a beleza do rio Benevente, do manguezal e as Ruínas Jesuíticas. Outra opção é desvendar a história e cultura da região no Centro Cultural e no Museu do Santuário Nacional de São José de Anchieta. Na cidade ainda há o famoso mercado de peixes, igrejas centenárias como a da Penha e poços dos jesuítas.