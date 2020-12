ARSP anuncia valores de pedágio da Terceira Ponte e Rodovia do Sol para 2021

A Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP) publicou, nesta quarta-feira (30), a Resolução nº 045, que estabelece os valores das tarifas a serem praticadas no Sistema Rodovia do Sol para o ano de 2021. O valor da tarifa para carros de passeio será de R$ 2,20 na Terceira Ponte e R$ 9,40 na Praça Praia Sol (Guarapari). Os novos valores passam a vigorar a partir das 0h do dia 01º de janeiro.

Os estudos desenvolvidos pela Agência mostraram que o reajuste do período, seguindo a fórmula contratual, foi de 5,76% para correção das perdas inflacionárias, no entanto, outros eventos foram considerados para se chegar nestes valores de pedágio.

Por fim, a Agência esclarece que estão sendo adotadas as medidas necessárias para cumprimento das diretrizes estabelecidas no Acordão 01450/2019-1 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e que a sentença do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, proferida em 11/12/2019, se encontra em fase recursal, não tendo ocorrido o trânsito julgado.