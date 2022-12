ARSP anuncia valores de pedágio da Terceira Ponte e Rodovia do Sol para 2023

today30 de dezembro de 2022 remove_red_eye61

A Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP) anuncia que no ano de 2023 o valor da tarifa para carros de passeio será de R$ 2,80 na Terceira Ponte e R$ 12,60 na Praça Praia Sol, em Guarapari.

O novo valor da tarifa é decorrente do reajuste anual previsto no contrato de concessão vigente. Os estudos desenvolvidos pela Agência seguem a fórmula do contrato e concessão, considerando a correção das perdas inflacionárias, que ponderam o Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM), Terraplanagem, Pavimentação, Obras de Artes Especiais, Índice Nacional de Custos da Construção e Serviços de Consultoria.

A Agência esclarece ainda que a tarifa da Terceira Ponte se encontra reduzida conforme determinado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde e que estão sendo finalizadas as medidas necessárias para cumprimento das diretrizes estabelecidas no Acordão 01450/2019-1 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.