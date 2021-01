ARSP prepara o ES para o novo mercado de Gás Natural

O Novo Mercado de Gás (NMG), amplamente divulgado na mídia nacional, não depende apenas da aprovação da esperada Lei do Gás (PL 6407/2013) que encontra-se agora de volta à Câmara dos Deputados após ajustes pelo Senado. O NMG para se tornar realidade, depende também das medidas regulatórias que serão adotadas no âmbito estadual como forma de viabilizar o mercado livre de gás.

A figura do “autoimportador, autoprodutor e consumidor livre”, embora existente desde 2011 no Espírito Santo e também em outros estados, apenas agora com as medidas adotadas pela Petrobrás, CADE e Lei do Gás vai finalmente ter sentido no Brasil.

O Estado do Espírito Santo tem hoje a menor das Margens de Distribuição entre os estados da região Sudeste, tem as finanças estaduais sob controle, possui mão de obra qualificada, portos eficientes tornando o estado uma ótima opção de investimento para diferentes classes de empresas. A margem de distribuição é a única parcela do “preço final” que é gerenciada pela ES GÁS e fiscalizada pela Agência Reguladora – ARSP.

A Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), através do seu diretor presidente Munir Abud, publicou ontem (07) no Diário Oficial do ES a abertura de uma Consulta Pública para apresentar a sociedade uma “minuta de resolução para os Agentes Livres de Mercado” e receber as devidas contribuições. Com isso, a ARSP prepara o estado para o Novo Mercado, objetivando o aumento de competitividade para as empresas já estabelecidas, geração de empregos e também sinalizar para os potenciais “entrantes” que o ES é uma ótima opção para novos investimentos.



Segundo o diretor de gás canalizado da ARSP, Cláudio Saade, o estado possui todas as condições para se destacar no uso do gás natural como uma energia de “transição”, possuindo uma posição estratégica e com estimativas de receber R$ 50 bilhões em investimentos em dez anos, como gasodutos, térmicas e novas plantas industriais.