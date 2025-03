Artesãos podem se inscrever para a Festa da Penha na próxima semana

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha vai abrir inscrições para artesãos individuais e empreendimentos da economia popular solidária interessados em participar do comércio eventual, durante a Festa de Nossa Senhora da Penha.



As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma online, na próxima segunda –feira (31) e terça-feira (1º) , pelo link: https://forms.gle/dJrDbx8uQWhocYac9 ou Clicando Aqui. Apenas moradores de Vila Velha caracterizados como artesãos individuais ou que atuem comprovadamente nos segmentos da economia solidária do município podem se inscrever. E cada expositor participará somente em uma categoria: a de “Economia Popular Solidária” ou a de “Artesão Individual”.



A Festa da Penha será realizada de 20 a 28 de abril e a parte de comercialização do artesanato, de 25 a 28 de abril, no Parque da prainha. Os estandes funcionarão em horários que vão variar das 15h às 23 horas, dependendo do dia, conforme a programação oficial.



O Edital de Convocação Nº 001/2025 (Processo nº 33538/2025), contendo todas as informações, orientações, requisitos e regras para a inscrição, foi publicado na página 7 do Diário Oficial de Vila Velha desta quinta-feira (27): diariooficial.vilavelha.es.gov.br ou Clicando Aqui.



Documentos para inscrição

Para se inscrever online, o empreendimento ou artesão individual de Vila Velha deve preencher corretamente o formulário eletrônico e anexar documentos pessoais com foto (RG ou CNH), CPF, comprovante de residência recente (até 60 dias), carteira válida do SICAB (obrigatória para artesãos individuais) e portfólio com fotos e descrições dos produtos, preferencialmente com temática relacionada ao evento e à cultura local (mínimo de cinco fotos obrigatórias e até cinco opcionais). O descumprimento das exigências pode invalidar a inscrição.



Poderão ser disponibilizados estandes adaptados para pessoas com deficiência, caracterizados como empreendimentos da economia popular solidária ou artesãos individuais de Vila Velha, que atendam aos critérios de elegibilidade fixados pelo edital.



Todos os formulários de inscrição serão submetidos à equipe de seleção, que fará a análise dos documentos e – no caso de artesãos – avaliação da pontuação técnica. Caso o número de inscritos exceda o número de vagas, será feito sorteio público no dia 10 de abril, às 15h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada no Boulevard Shopping, Subsolo A, em Itaparica.



Como acontece todos os anos, a participação na Festa da Penha 2025 exigirá credencial emitida pela Prefeitura, válida apenas durante o evento e sujeita a cancelamento em caso de descumprimento das regras. Mais informações e detalhes estão disponíveis no edital completo publicado pela SEMDEC.



“Esta é uma ótima oportunidade para promover e valorizar os empreendimentos da economia popular solidária e os artesãos individuais de Vila Velha, cujas peças, itens e produtos comercializados durante a Festa da Penha sempre se destacam pela criatividade, qualidade e preços acessíveis. Este grupo produtivo, que faz parte de uma tradição que se renova todos os anos, fortalece cada vez mais os laços culturais entre os membros da nossa comunidade”, avalia o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti.