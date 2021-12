ARTIGO | Sua empresa ganha com o ritmo da Comunicação?

Dado o perfil dos leitores de ES Brasil, creio ser óbvio para você que se detém sobre este artigo que é galopante o ritmo das transformações na Comunicação Organizacional provocada pelas tecnologias de informação e comunicação (TICs). Vamos, juntos, você, caro leitor e eu, refletir sobre o mercado e sobre as práticas que você adota para ajudar a responder à pergunta do título: sua empresa está ganhando com o ritmo das inovações em Comunicação?

Ressalto que não venho aqui pedir que você mude de ramo, mas lhe ofereço esse texto para ser mais um reforço da importância da comunicação para o funcionamento de sua empresa e o relacionamento dela com o mercado, desde a clientela aos fornecedores, com especial atenção para funcionários, colaboradores e prestadores de serviço. Gente bamba como Peter Drucker já mostrou como o relacionamento é decisivo para sua empresa ganhar ou perder dinheiro e cumprir sua missão, praticar seus valores e realizar sua visão.

Para ajudar na sua reflexão, trago aqui trechos do livro “Últimas Notícias: histórias do webjornalismo no Século XX” (Praia, 2015), com tabelas de fácil leitura para mostrar a velocidade com que os dispositivos de comunicação se popularizaram.



A tabela 1 revela um interessante comparativo temporal sobre a dissemi­nação das principais tecnologias de comunicação da história recente mundial. Ela foi elaborada por J. B. Pinho (2003).



A tabela 2 do livro, elaborada a partir de relatórios da Nielsen e do Centro de Jornalismo para as Américas em parceria com o Google, traz dados sobre a difusão dos aplicativos para celulares, que considero relevantes para a com­preensão da velocidade alcançada na distribuição de informação com o advento da telefonia móvel, sobre­tudo com a invenção do IPhone pela Apple em junho de 2007.



Os dados revelam o tempo necessário para que cada meio de comunicação tenha alcançado 50 milhões de usuários. A pesquisa ignorou veículos de papel (mas que estão contemplados na tabela 1). A ta­bela demonstra que demorou cerca de 75 anos para o telefone conectar 50 milhões de pessoas. Passo seguinte na revolução da comunicação, o rádio levou menos de 40 anos.



Quando lançado, o aplicativo do game ‘Angry Birds’ chegou a 50 milhões de usuários em 35 dias. Para efeito de comparação, note que, conforme a tabela 1, de Pinho, a imprensa, que possibilitou o nascimento da indústria cultural, levou 400 anos para alcançar a difusão que nos tem­pos atuais os aplicativos mais populares não preci­sam nem de 40 dias.

É realmente impressionante o ritmo acelerado em que as sociedades adotam e aceitam as tecnologias de comunicação doces e dóceis. E isso impacta em sua empresa, independentemente de sua vontade, já concordamos nisso. Você pode escolher aproveitar a onda e ganhar dinheiro com ela. Atualizar a estrutura de comunicação deve servir de impulso para renovar também as práticas, os processos e a filosofia de comunicação organizacional. Azeitar a comunicação com o ecossistema gera economia com fornecedores, sinergia com os trabalhadores e melhores produtos e serviços para os consumidores.



E aí? Sua empresa está ganhando com o ritmo das inovações em Comunicação?



