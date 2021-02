As coisas que fazemos que não funcionam contra o coronavírus

Lave as mãos, mantenha o distanciamento social, use máscaras. Os médicos e as autoridades de saúde têm repetido isto e, até agora, junto com a vacina, são as regras de ouro para atravessar esta época de pandemia que tivemos que viver.

Mas não é a única coisa que fazemos para nos proteger. Para a reabertura, os países adotaram uma série de medidas, como a medição da temperatura em locais públicos, instalação de desinfecção com esteiras e até cabines. Em casa, a limpeza passou a ser central: dos sapatos, passando pelas roupas e sacolas de compras.

Quão eficaz é tudo isso? A CNN Brasil conversou com vários médicos sobre essas medidas.

1) Desinfecção de tapetes, cobertura de sapatos e desinfecção das solas, desinfecção de pneus de automóveis.

Em alguns países, é comum ver uma série de esteiras na entrada de espaços públicos e privados pelos quais as pessoas devem passar em uma ordem específica. Normalmente são dois ou três e um deles contém uma solução desinfetante.

Além disso, em alguns lugares, eles oferecem às pessoas uma espécie de polaina descartável para cobrir os sapatos, ou pedem diretamente às pessoas que apliquem desinfetante nas solas antes de entrar. Da mesma forma, alguns locais adotaram a prática de desinfetar pneus ou carros inteiros.

Funciona contra o coronavírus?

O consenso entre os especialistas consultados é que essas medidas não funcionam, mas que desinfetar o calçado ou deixá-lo na entrada de casa pode impedir a entrada de sujeira e seres contaminantes.

“A verdade é que os vírus não vêm no lugar, eles estão flutuando no ar. E se ficar no sapato, eles não sobem”, explica a virologista María Fernanda Gutiérrez, da Universidade Javeriana de Bogotá, na Colômbia.

“É inútil, há muito pouco que pode ajudar”, diz Diego Rosselli, professor de Epidemiologia da Universidad Javeriana. “Sabe-se que a transmissão do vírus por superfícies é menor do que se pensava inicialmente”, explica.

2) Limpar as sacolas de compras

Em março do ano passado, soubemos que o coronavírus poderia sobreviver em superfícies por até três dias. Mais tarde, o Center for Disease Control (CDC) disse que a Covid-19 não se espalhava facilmente pelas superfícies.

Novamente, os especialistas apontam que é uma questão de probabilidade.

Funciona contra o coronavírus?

Os especialistas que consultamos dizem que não, mas há discussão.

“A probabilidade de o vírus ficar preso no saco é baixa e não é fácil retirá-lo porque sai em pedaços. Para você se infectar e poder contaminar você (se o vírus estivesse aí), você teria que explodir o saco ”, explica a Dra. Gutiérrez. “O importante é lavar as mãos depois de recolher os sacos. Não são as bolsas que transmitem, são as mãos”.

“Lavar as mãos continua sendo uma recomendação básica devido ao risco das mãos no nariz ou na boca criarem um mecanismo de entrada”, diz o Dr. Rosselli. “Sobre a limpeza das sacolas do mercado, há polêmica, pois tem gente que continua recomendando só para garantir. Acho que o consenso é não”.

“Aprendemos então este ano que a principal forma de transmissão desta doença é através de aerossóis no trato respiratório. No início, fevereiro, março, (havia) histeria em massa, porque não sabíamos ”, explica o Dr. Elmer Huerta, oncologista, especialista em Saúde Pública e colaborador da CNN en Español.

“Nos supermercados limpamos as caixas, os sacos plásticos em que deixavam a comida, as superfícies e as perguntas eram: o que é melhor? Que tipo de detergente devo usar? Que tipo de desinfetante devo lavar as solas dos meus sapatos ao entrar em casa? Eu saí por um tempo e tenho que lavar minhas roupas imediatamente? Sair? Entrar em casa nu? Puxa, foi tudo por quê? Porque não sabíamos. Ao longo dos meses temos aprendido”, diz Huerta.

A revista Nature, explica Huerta, também publicou um relato geral do contágio por superfícies: embora seja possível, é muito raro.

3) Medição de temperatura

Você já mediu a temperatura no pulso com um termômetro sem contato? Alguns medem pela testa e outros dependem de câmeras térmicas.

Funciona contra o coronavírus?

Não!

Nem no pulso ou em qualquer lugar. Uma razão é porque, em geral, o vírus não é um vírus que produz febre. Em muito poucos casos você está produzindo febre e quando você tem febre você se sente mal, é provável que você não saia “, disse a Dra. Gutiérrez.

“Apenas 10% das pessoas que transmitem o vírus e contaminam têm febre. Então estaríamos pegando um grupo muito pequeno de pessoas”, diz o Dr. Rosselli.

4) Uso de oxímetros

Existe um dispositivo médico que você pode colocar no dedo que mede o nível de oxigenação no sangue. A baixa saturação de oxigênio é um possível sintoma entre os pacientes de Covid-19. É considerado baixo teor de oxigênio se estiver entre 95 e abaixo.

Funciona contra o coronavírus?

Não.

“É raro, muito raro, que uma pessoa tenha o que se denomina hipóxia feliz, ou seja, que já esteja dessaturada e que ande como se nada estivesse a acontecer. Não, isso é muito raro”, explica Huerta.



Além disso, há os assintomáticos, como explica Gutiérrez: “Não se tem necessariamente cobiça com problemas respiratórios”.

Isso se aplica a outras medidas de busca de sintomas.

5) Barreiras

Bancos, supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos públicos estão usando barreiras de plástico ou acrílico para promover a distância e espaços separados.

Funciona contra o coronavírus?

“Sim, qualquer método de barreira funciona”, diz Gutiérrez. O que pode ser usado para bloquear a passagem de gotículas da respiração de uma pessoa para outra evita o contágio. É o princípio pelo qual as máscaras funcionam (as adequadas e bem ajustadas).

6) Não tocar nos botões do elevador com os dedos

Chaves, cotovelo, celular, tudo o que você tiver em mãos. Os botões do elevador – e outros objetos em locais de tráfego intenso – nos preocupam e evitamos tocá-los.

Funciona contra o coronavírus?

Novamente, a chave é lavar as mãos depois de sair, ao tocar em superfícies, antes de tocar em seu rosto, comer, etc.

“Nos dizem que se o homem anterior espirrou na mão e que leva a mão contaminada ao elevador e depois toca no botão e outra pessoa toca no botão e traz o vírus bem ao nariz. Pode acontecer, mas é tremendamente improvável”, diz a Dra. Gutiérrez.

As superfícies de lugares lotados sempre foram foco de infecções, “não é que os botões de elevador tenham se tornado perigosos agora”, diz Gutiérrez.

Então, sim, novamente, lave as mãos, tanto para evitar a remota probabilidade do vírus, quanto para outras infecções.

Desinfetar dinheiro também se enquadra nesta categoria: notas e moedas que passam de mão em mão são veículos de sujeira e microorganismos, mas desinfetar talvez não seja uma ideia tão boa, porque além de estragar o papel, o problema não está aí.

7) Tirar a roupa quando chegar em casa e usar roupas antivirais

Funciona contra o coronavírus?

Depende.

Roupas antivirais ajudam a prevenir que o vírus grude no tecido. Aqueles usados por médicos e profissionais de saúde não devem deixar o hospital, pois essas pessoas estão expostas a altas cargas virais de pacientes com Covid-19 por longos períodos. Também funciona para pessoas que estão em ambientes movimentados. “Mas se você vem da rua e precisa trocar de roupa, não”, finaliza o Dr. Rosselli.



O que funciona?

Evite aglomerações, privilegie atividades ao ar livre e não em espaços fechados, evite encontros com muitas pessoas e sim, lave as mãos, mantenha o distanciamento social e use máscaras.

