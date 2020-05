As obras seguem firmes na sede e no interior de Anchieta

A Prefeitura de Anchieta está focada nas ações de prevenção ao novo coronavírus, mas as obras e serviços não param, a fim de dar mais segurança e qualidade de vida aos moradores. No interior, por exemplo, homens e máquinas trabalham para deixar as estradas em ótimas condições. Em algumas localidades, as melhorias contemplam a aplicação de Revsol.

Também em diversas comunidades rurais, ruas estão ganhando obras de drenagem e pavimentação; escolas e unidades de saúde estão sendo reformadas. Em Arerá, a quadra foi reformada e em Dois Irmãos de Olivânia uma ponte vem sendo construída e a estrada principal foi pavimentada.

Já na sede, várias obras estão deixando os bairros mais bonitos e acessíveis. Nos bairros Anchieta, Cantagalo e Nova Anchieta, 31 ruas estão recebendo serviços de drenagem e pavimentação, incluindo calçada cidadã.

Na orla da Praia Central um trecho de mais de 1 km vem recebendo a reconstrução do calçadão. Outro percurso de 300 metros irá ganhar melhorias como estação de academia, chuveiros, bancos e iluminação. Também na Praia Central um muro de contenção vem sendo erguido na Vila Samarco, idêntico ao edificado na Ponta dos Castelhanos.

Em Iriri, a construção da nova escola Tom e Jerry está bem adiantada e em Mãe-Bá a nova creche será entrega nos próximos dias. Na Praia de Castelhanos a revitalização da orla está em nova fase e em breve, moradores e turistas, terão uma nova orla, mais moderna e acessível.

No bairro Nova Esperança a comunidade irá ganhar uma nova praça. Também na sede, vem sendo construído um parque municipal, incluindo trilha para caminhada, auditório, viveiro de mudas e playground.

No município 12 escolas estão recebendo reforma e ganharam novas mesas e cadeiras, além da instalação de ventiladores. As melhorias também estão ocorrendo nas Estratégia de Saúde da Família (ESFs) com as obras de reforma, que também contemplam o Pronto Atendimento Municipal (PA).

Além dessas obras, a Prefeitura também revitalizou as orlas de Parati e Inhaúma, reformou as quadras poliesportivas de Parati e Planalto, além da reforma de praças e instalação de academia popular em diversas localidades.