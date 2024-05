Assembleia aprova texto que dobra datas de promoção para policiais e bombeiros militares

Marcelo Santos enviou autógrafo de lei logo após votação. Emenda do presidente possibilitou inserir mais oficiais na lista

Aprovado por unanimidade nesta terça-feira, 14, o Projeto de Lei Complementar nº 15/2024 que vai trazer mudanças significativas para a carreira dos profissionais da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES). A proposta foi encaminhada para análise da Assembleia Legislativa pelo Governador Renato Casagrande, e recebeu apoio dos parlamentares, evidenciando um esforço conjunto em ouvir e atender às demandas dessas categorias.

Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, o diálogo com as associações que representam essas instituições fez toda a diferença durante o processo que desencadeou a aprovação do projeto. “O diálogo é a essência da democracia e da construção de políticas públicas eficazes. Essa parceria com as associações foi fundamental para entendermos as necessidades reais dos profissionais da segurança pública”, destacou o deputado que também agradeceu os colegas parlamentares pela celeridade do processo.

O Projeto de Lei Complementar aprovado propõe alterações na Lei Complementar n° 910, de 26 de abril de 2019, e na Lei Complementar n° 911, também de 26 de abril de 2019. Atendendo ao pedido das associações, Marcelo Santos estabeleceu por emenda um prazo de 5 dias corridos para a verificação das vagas disponíveis para o processo promocional agendado para o próximo dia 23 de maio. Com esse prazo antecipado, mais militares já entrarão para a lista de promoção.

Uma das principais alterações propostas é a ampliação das datas de promoções e o período de apuração das vagas disponíveis para o processo de progressão na carreira dos militares. Até então, as datas para essas promoções eram 6 de abril – aniversário da Polícia Militar –, 25 de agosto, Dia do Soldado e 25 de dezembro, no Natal. Com as alterações aprovadas, as datas passarão a ser 6 de abril, 23 de maio (Dia do Solo Espírito-Santense), 26 de junho, 25 de agosto, 28 de outubro (dia do servidor público) e 25 de dezembro.

De acordo com o presidente Marcelo Santos, o trabalho em prol dessas instituições continuará na Assembleia através de um grupo de acompanhamento, que será criado e composto pelos parlamentares. Esse grupo irá conduzir, junto com as associações, as proposições e matérias que dispõem sobre a segurança pública do Estado.

“O nosso compromisso com esse setor é forte e nós queremos continuar com esse diálogo, dando oportunidade para que os profissionais se manifestem e para que suas demandas ganhem velocidade”, completou.

Logo após a aprovação, o presidente encaminhou o autógrafo de lei para o Governador Renato Casagrande. A expectativa é de que a medida seja sancionada o mais rápido possível, garantindo que as mudanças propostas entrem em vigor o quanto antes.

