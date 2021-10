Assembleia, DER e prefeitos vistoriam Ponte Florentino Avidos e seus acessos

today11 de outubro de 2021 remove_red_eye330

Visita acontecerá na quinta (14), às 7h30, para melhorar o fluxo de veículos e garantir a segurança viária de quem transita por ali. Deputado Marcelo Santos quer que DER assuma a ponte

Na próxima quinta-feira (14), às 7h30, o presidente da Comissão e Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Estado (CoinfraES), o deputado estadual Marcelo Santos, acompanhado do diretor-geral do Departamento de Edificações e Rodovias (DER), Luiz César Maretto, e dos prefeitos Euclério Sampaio (Cariacica) e Arnaldinho Borgo (Vila Velha), irá vistoriar a Ponte Florentino Avidos e seus acessos, a fim de melhorar o fluxo de veículos e garantir a segurança viária de quem trafega pela região.

“Há um grande fluxo de veículos que transitam entre Vila Velha, Cariacica e Vitória utilizando a Ponte Florentino Avidos, também conhecida como Cinco Pontes e temos diversos relatos de que a estrutura da ponte está precária, assim como os acessos que estão com o piso em péssimas condições e com um traçado que piora o trânsito, com locais de muito perigo, especialmente à noite”, comentou o deputado Marcelo Santos.

O parlamentar explica ainda que essa vistoria envolvendo Assembleia, prefeituras e o DER é fundamental para que as decisões possam ser tomadas em conjunto e garantindo melhorias para todos que transitam por ali. “Essa é uma região importante, com a ponte ligando Vitória e Vila Velha, com reflexos no trânsito de toda a Região Metropolitana da Grande Vitória. Por isso, precisamos envolver a todos e vou sugerir ao DER que assuma a responsabilidade pela ponte que hoje não tem dono e está abandonada”, finalizou Marcelo.

foto Thiago Soares