Assembleia deve votar em regime de urgência reajuste para 23 mil professores

today26 de outubro de 2021 remove_red_eye29

Proposta do governo que aumenta em até 25% o salário do magistério estadual pode ser votada nesta quarta-feira (27), após pedido do presidente da Comissão de Educação, deputado Bruno Lamas

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Erick Musso (Republicanos), acatou o pedido do parlamentar Bruno Lamas (PSB), que comanda a Comissão de Educação da Casa, e garantiu que irá realizar amanhã (27) a votação do regime de urgência da proposta de autoria do Poder Executivo que concede reajuste de até 25% para professores da rede pública estadual.

Com a decisão, é possível que uma sessão extraordinária seja realizada pela manhã para votação do projeto, que faz parte das mudanças do Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público Estadual.



Ao todo, 23 mil professores ativos e aposentados, que recebem pelo regime de subsídio, terão direito ao benefício, sendo 14 mil da ativa e outros 9 mil que já estão fora da sala de aula. Para bancar o reajuste, o governo irá desembolsar R$ 215,6 milhões.



O governo do Estado anunciou hoje (26), nas suas redes sociais, o novo Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público Estadual, retroativo a janeiro deste ano, com reajuste de 25% para professores de nível superior em cargo inicial. Eles passam do salário de R$ 2.154 para R$ 2.700. O novo valor é referente a 25h semanais.



O professor que trabalha 40h semanais passará a receber R$ 4.320, na entrada, se tiver graduação. Se tiver especialização, passará a embolsar R$ 4.536 e, se possuir mestrado, R$ 5.896,80.



Para os que têm doutorado, o salário chegará a R$ 7.960,68. Com isso, a carreira do professor fica equiparada a do cargo de analista do Poder Executivo, que é um cargo para graduados na carreira do Estado.



VOTAÇÃO

Bruno lidera no Legislativo as articulações para que a votação da proposta ocorra de forma célere. O objetivo é que os professores tenham acesso rápido ao reajuste, que deverá ser pago na folha de dezembro.



“A proposta foi lida hoje (26), o que mostra o comprometimento do parlamento capixaba. Eu solicitei o regime de urgência à matéria, como presidente da Comissão de Educação. Ela segue para as comissões e já há consenso para análise conjunta, com o objetivo de dar celeridade e votarmos a proposta”, explicou Bruno.



Ele lembra que a decisão do governo de anunciar o reajuste é um avanço, mas que “a categoria precisa de um algo mais”.



“Entendemos que, até o final do ano, com novas rodadas de diálogo, podemos avançar ainda mais”, avaliou.



