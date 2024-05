Assembleia Legislativa celebra parceria com o Cooperativismo Capixaba

O acordo de cooperação assinado fortalece o compromisso do Poder Legislativo em apoiar as cooperativas capixabas, que cumprem um papel importante para a economia e geração de oportunidades no Estado

Em um evento realizado nesta segunda-feira, 20, deputados e a equipe do Sistema OCBES comemoraram uma nova parceria destinada a fomentar o desenvolvimento do cooperativismo no Espírito Santo. A ocasião contou com a participação de 22 deputados, que assinaram juntos com os representantes da organização, um acordo de cooperação técnica que vai beneficiar as 115 cooperativas capixabas.

Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, a iniciativa é mais um reforço do Poder Legislativo que está empenhado em trabalhar de forma conjunta com as áreas que contribuem para a economia e para a criação de oportunidades.

“O Poder Legislativo não pode ficar distante dos setores produtivos do nosso Estado. Esse acordo de cooperação representa mais um grande passo da gestão compartilhada, fundamental para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Queremos aproximar esses setores da Assembleia, dando oportunidades de diálogo com os parlamentares e trabalhando lado a lado com os Poderes”, ressaltou o deputado.

Presente em todos os 78 municípios capixabas, o cooperativismo se destaca por promover o desenvolvimento sustentável tanto nas áreas urbanas quanto rurais. As cooperativas geram renda e empregos, aumentam a produtividade e adotam práticas de gestão que servem de exemplo para muitas instituições, sempre orientadas por princípios que visam melhorar a qualidade de vida da população.

Dados de dezembro de 2022 mostram a força do cooperativismo no estado: o Sistema OCB/ES conta com 115 cooperativas registradas, reunindo 747 mil cooperados e empregando cerca de 11,5 mil pessoas. Segundo dados do IBGE, estima-se que mais de 1,8 milhão de capixabas, ou 46,8% da população estadual tinham ligação com cooperativas em 2022.

Segundo o presidente da OCBES, Pedro Scarpin, a parceria com o Poder Legislativo abrirá novas portas para os cooperados. “É muito importante estabelecer esse diálogo para levar mais oportunidades às cooperativas que estão comprometidas com a sociedade. Somos muito gratos ao Poder Legislativo por manter as portas sempre abertas para o cooperativismo”, completou Pedro.

As contribuições fiscais das cooperativas também são significativas, com um aumento de 6,4% em impostos e taxas pagos em 2022, totalizando mais de R$ 589 milhões. O faturamento das cooperativas capixabas cresceu 37% no mesmo ano, atingindo R$ 11,5 bilhões, equivalente a 6,4% do PIB nominal do estado, enquanto o patrimônio líquido somou R$ 5,3 bilhões.

Essa não é a primeira ação de colaboração realizada pela Assembleia Legislativa. No mês de abril, o parlamento capixaba, junto com representantes de diversas outras entidades, assinaram também um acordo de cooperação técnica, que estabelece a participação do Sebrae nas ações de fortalecimento do Poder Legislativo. O foco foi no tratamento diferenciado às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais (MEIs), impulsionando ainda mais o empreendedorismo capixaba e criando um ambiente favorável ao crescimento e à inovação.

foto Bruno Fritz