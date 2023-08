Assembleia Legislativa define comissão organizadora para realização de concurso público

Nesta terça-feira, 15, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo anunciou um passo significativo em direção à realização do concurso público. Foi publicado no Diário do Legislativo o ato que cria a Comissão Especial de Execução, responsável por coordenar todas as etapas relacionadas ao concurso público para o preenchimento de cargos efetivos no Poder Legislativo.

A Comissão Especial de Execução é composta por servidores da própria Assembleia Legislativa, trazendo uma abordagem interna para a organização do processo seletivo. A medida visa assegurar a transparência, a eficiência e a imparcialidade durante todas as fases do processo seletivo.

“Esse passo importante é um reflexo do compromisso da Assembleia Legislativa do ES em reforçar sua equipe com profissionais qualificados. O concurso público não apenas vai oferecer oportunidades de carreiras sólidas, mas também contribui para o aprimoramento da qualidade e eficiência dos serviços oferecidos à população capixaba”, assegurou o presidente Marcelo Santos.

Os capixabas interessados vão poder acompanhar todas as informações relativas ao concurso público através dos canais oficiais da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

“O planejamento está em andamento e a expectativa é que o edital do concurso seja lançado ainda este ano. O número de vagas que vão ser abertas depende da adesão dos servidores efetivos ao Programa Aposentadoria Incentivada, que está em curso. A Assembleia possui hoje 70 servidores efetivos em condição de aderir ao PAI”, afirmou Marcelo Santos.

O último concurso público realizado pela Ales aconteceu em 2011. A realização deste concurso reafirma o compromisso da Assembleia Legislativa do ES com a modernização, a eficiência e a excelência em sua atuação.