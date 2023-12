Assembleia Legislativa do ES economiza e devolve R$ 6 milhões aos cofres públicos

Presidente Marcelo Santos sugeriu ao governo que o recurso fosse direcionado para Saúde, Educação e Segurança

Em um ato que reafirma o compromisso com a transparência e a responsabilidade com os recursos públicos, o Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), Deputado Estadual Marcelo Santos, oficializou na tarde desta quinta-feira, 28, a devolução de R$ 6 milhões aos cofres do estado durante reunião com o governador Renato Casagrande e o secretário de economia e planejamento, Álvaro Duboc.

“Esta restituição é uma prova do nosso compromisso com a responsabilidade fiscal e a busca pelo equilíbrio das finanças do Estado. Resulta de um trabalho transparente e planejado, executado por uma equipe de servidores competentes, com a participação efetiva de mulheres, que tem nos auxiliado a fazer uma gestão criteriosa dos recursos e do esforço coletivo para garantir a eficiência financeira do Poder Legislativo. Destinar esses recursos prioritariamente para saúde, educação e segurança é uma promessa inegociável com os capixabas, visando trazer melhorias reais para nossa população. Estamos empenhados em assegurar uma administração exemplar que sirva de referência para o Estado”, destacou o Presidente Marcelo Santos.

O gesto foi elogiado pelo governador Renato Casagrande, que enxerga essa atitude como um reflexo da responsabilidade e sensibilidade do poder legislativo em atender às necessidades primordiais da sociedade.

“Essa atitude reflete a parceria que o Poderes Executivo e Legislativo tiveram ao longo do ano, de muito trabalho e transparência na gestão dos recursos públicos e no compromisso com o desenvolvimento do Estado. Essa atitude estabelece um novo padrão de governança, mas também inspira confiança e credibilidade no cenário político.”

Essa iniciativa não apenas ressalta o compromisso com a boa administração dos recursos públicos, mas também posiciona a Assembleia Legislativa, que conquistou o título de segunda Assembleia mais transparente do Brasil, como um agente ativo na busca por melhorias diretas na qualidade de vida dos capixabas.

foto Guto Netto