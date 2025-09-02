Assembleia Legislativa do ES homenageia os 50 anos da Copa A Gazetinha

search

today2 de setembro de 2025
Criado em 1976, torneio de futebol de base revelou diversos talentos do futebol e contribuiu para aliar esporte e educação

Os 50 anos da Copa A Gazetinha, tradicional campeonato de futebol infantojuvenil do Espírito Santo, foram homenageados pela Assembleia Legislativa (Ales). O presidente Marcelo Santos (União) recebeu nesta segunda-feira (1º) na sala de reuniões da Presidência o idealizador do campeonato, José Antônio Nunes do Couto, o Janc, e jogadores do campeão da primeira edição: o Barcelona de Campo Grande.

“É muito importante reconhecer o trabalho do Janc, que fez uma transformação para melhorar a vida de um bocado de gente. Pessoas que tiveram disciplina e a condição de um aprendizado não só dentro do campo de futebol, não só na participação do campeonato, até porque era estabelecido que para participar da Copa A Gazetinha tinha que estar estudando, tinha que estar matriculado, tinha que ter boas notas, e isso estimulava o aluno a estudar mais e ao mesmo tempo ser um atleta dedicado”, frisou o presidente.

Marcelo ainda anunciou que vai ser realizada uma sessão solene para homenagear os 50 anos da Copa A Gazetinha. Ele contou que não teve a oportunidade de jogar uma edição do torneio porque não era “bom de bola”, mas revelou um fato curioso. “Eu conheci a minha esposa no campeonato da Copa A Gazetinha, em Linhares. Foi aí que nós começamos a namorar, e eu casei, estou há 29 anos casado com a Shirlene, fruto da Copa A Gazetinha promovida pelo Janc, onde um time de Cariacica estava participando do campeonato”, mencionou.

Janc, 90 anos, contou como surgiu a ideia de criar a Copa A Gazetinha. “Começou inspirado num torneio que a gente fez de futebol de areia ali na Praia do Canto. Num aterro fizemos uma competição de futebol infantil de areia. Aí depois de terminado veio a ideia de a gente fazer uma competição de futebol (de campo). E como eu era o editor do suplemento infantil A Gazetinha, a gente apelidou o torneio de Copa A Gazetinha”, disse.

Ele ressaltou a importância da Copa A Gazetinha na formação dos jogadores de futebol. “Ela revelou muitos atletas, meninos que não eram tão bons de bola, mas como eram obrigados a estudar, hoje são pessoas bem-sucedidas. (…) O projeto cresceu de tal maneira que motivou outras regiões do país a criar competições. São 50 anos de competição e hoje quem está à frente da competição é o meu filho Rodrigo”, comentou.

Um dos integrantes do Barcelona, campeão da edição de 1976, foi Jorge Amorim, o Jorginho, que jogava de cabeça de área. Ele seguiu carreira no futebol e atuou pela Desportiva Ferroviária e por outros clubes capixabas e de fora do Espírito Santo, mas encerrou a carreira aos 24 anos por causa de contusões. 

Para ele, a Copa A Gazetinha sempre foi um celeiro de grandes jogadores e os clubes capixabas precisam investir mais nas categorias de base. “Praticamente todos os grandes craques que surgiram aqui no Espírito Santo, como o Geovani, o Sávio, o Jacimar, todos começaram na Copa Gazetinha, né? Eu vejo que muitos times profissionais aqui, como Desportiva e Rio Branco, não estão investindo na base. E é da base que saem os grandes jogadores”, afirmou.

Além dos citados, participaram do encontro outros ex-jogadores do Barcelona e suas famílias e o ex-deputado estadual Roberto Carlos (PT), que também participou do torneio quando era jovem.

Confira a lista dos homenageados com certificado e a medalha dos 190 anos da Assembleia:
Alcimar Marconi
Altair Barnabé
Jorge Amorim de Assis
José Antônio Nunes do Couto (Janc)
José Maria Tibério
Laudismar Rodrigues Figueredo
Luiz Henrique Belo Falcão

