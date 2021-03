ASSISTA | Governador Renato Casagrande anuncia amanhã novas medidas de combate à Covid-19

15 de março de 2021

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, concede, nesta terça-feira (16), às 15 horas, uma entrevista coletiva para anunciar novas medidas de combate ao novo Coronavírus (Covid-19). Não será necessário credenciamento dos profissionais de imprensa.



A coletiva de imprensa será transmitida pelas redes sociais do Governo e do Governador. As perguntas somente serão realizadas pelos jornalistas que estiverem presentes no Palácio Anchieta.



Serviço

Coletiva de imprensa para anunciar novas medidas de combate ao Covid-19

Data: Terça-feira (16)

Horário: 15h

Local: Palácio Anchieta (Praça João Clímaco, 142, Centro – Vitória)

Transmissão

Youtube: http://bit.ly/3bbAxwZ

Facebook: http://bit.ly/39ZcXTF – https://bit.ly/2AcE7cD