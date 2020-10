Assista o novo clipe de Gusttavo Lima: “Tudo que eu queria”

O cantor Gusttavo Lima lançou um novo clipe inédito na manhã de hoje (23), após sua separação de Andressa Suita.

Muitos chegaram a comentar sobre a relação entre a letra da música e a separação.

Veja o clipe na íntegra:

“TUDO QUE EU QUERIA”

Tudo que eu queria agora

Era ter seu abraço

Deitar no teu colo

E me prender ao laço

Vivo na saudade

Fico aqui sozinho, te esperando



Tudo que eu queria agora

Era roubar teu beijo

Ter você de volta

Matar meu desejo

Que vontade louca

Juro, não estou aguentando



Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu

Que seu abraço só se encaixa com o meu

Que a sua vida não tem graça sem a minha



Vem, que essa saudade não me deixa viver mais

Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais

Não vou deixar você morando aí sozinha

Você é tudo que eu queria



Minha cama está vazia sem você do lado

Sem teu beijo à noite, me sinto cansado

Não durmo direito, fico triste, só lamentando

Hoje eu acordei de um sonho, lembrando o sorriso

Seu olhar castanho é tudo que eu preciso

Vem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando



Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu

Que seu abraço só se encaixa com o meu

Que a sua vida não tem graça sem a minha



Vem, que essa saudade não me deixa viver mais

Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais

Não vou deixar você morando aí sozinha”