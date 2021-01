ASSISTA O VÍDEO | Polícia Militar detém jovem que transportava droga de BH para Guarapari

today7 de janeiro de 2021 remove_red_eye108

Na manhã de quarta-feira (06), por volta das 10h30min, um jovem de 19 anos foi detido a bordo de um ônibus que saiu de Belo Horizonte (MG) na terça-feira às 23h com destino à Guarapari. O suspeito estava em posse de três tabletes de cocaína, totalizando 2,5 quilos da droga.



A ação teve início com base em informações recebidas da Polícia Militar de Minas Gerais. Com isso Policiais Militares do 10º Batalhão montaram um cerco nas proximidades da rodoviária de Guarapari e ficaram aguardando a chegada do transporte coletivo. Ao ser visualizado, foi feita a abordagem policial, momento que o suspeito foi localizado no interior do veículo em posse do entorpecente. O cão Policial Mike participou da abordagem vistoriando os demais compartimentos.



O jovem confessou que estava fazendo o transporte da droga e que o destino seria o município de Guarapari. Foi apreendido ainda o valor de R$ 602,80 em dinheiro.



O detido foi encaminhado para a delegacia local juntamente com todo material apreendido.