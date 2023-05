Associação de Alto Joeba ganha veículo da prefeitura de Anchieta para comercializar produtos

today7 de maio de 2023 remove_red_eye52

A Associação das Agricultoras Familiares e Produtores de Agroindústria Artesanal (Delícias de Alto Joeba – Adejo), da comunidade homônima, no interior de Anchieta, recebeu um novo veículo da prefeitura de Anchieta. A entidade ganhou um furgão Fiorino completo, que irá ajudar na comercialização dos produtos fabricados pela associação. A entrega ocorreu no último dia 04 com participação do prefeito Fabrício Petri, secretários e membros da comunidade.

Biscoitos, pães, bolos, doces e outras variedades de produtos são confeccionados diariamente e comercializados na feira da agricultura familiar de Anchieta, e vendidos porta a porta em diversas residências dos municípios da região. Ainda, elas comercializam boa parte da produção para a alimentação escolar da Secretaria de Educação de Anchieta. Tudo é feito com ingredientes cultivados nas propriedades das famílias envolvidas.

“O fortalecimento da agricultura familiar faz parte dos nossos programas e sempre estamos buscando novas alternativas para o crescimento desse segmento”, disse o secretário de Agricultura e Abastecimento, Jorge Antunes, que também esteve no ato da entrega. A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento foi a pasta que destinou o recurso para a compra do veículo para a associação.

A associação foi fundada há 17 anos, com intuito de gerar renda e ajudar no sustento das famílias. A entidade é composta exclusivamente por mulheres.