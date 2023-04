ATENÇÃO!! Detran|ES alerta para golpes utilizando o nome do órgão

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) faz um alerta para golpes que estão sendo praticados na internet utilizando o nome do órgão. Nas últimas semanas, chegaram ao conhecimento da instituição que algumas pessoas têm visto na internet sites duvidosos ou estão recebendo e-mails com cobranças de multas, débitos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Licenciamento ou propostas de facilidades na aquisição de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e na compra de veículos de leilão.

O Detran|ES ressalta que o canal para a abertura de processos e emissão de boletos para pagamentos de taxas referentes aos serviços do órgão é o site www.detran.es.gov.br e a instituição não realiza abordagens desse tipo ao cidadão.

Os contatos do órgão com os condutores e proprietário de veículos são prioritariamente realizados por meio de correspondências enviadas via Correios; por meio de mensagens de texto via celular, popularmente conhecidas por SMS, somente mediante à abertura de processos de veículos ou de habilitação feitos pelo próprio cidadão ou seus representantes legais com o órgão; ou, ainda, por meio de notificação pelo aplicativo nacional Carteira Digital de Trânsito (CDT) para aqueles cidadãos que aderiram ao aplicativo, que não é do Detran|ES, mas se trata de um App oficial com possibilidade de notificação dos condutores capixabas e proprietários de veículos pertencentes à frota do Espírito Santo.

Os processos de habilitação podem ser abertos e/ou realizados pelo site do órgão. Em alguns casos, como a formação de condutores, cursos de reciclagem, entre outros, faz-se necessário utilizar o serviço da rede credenciada. Todas as empresas que estão aptas a realizar quaisquer serviços pelo Detran|ES estão listadas no site www.detran.es.gov.br.

O Detran|ES destaca que todos os leilões que realiza são eletrônicos e também devem ser consultados no site www.detran.es.gov.br, na área de Editais de leilão de veículos. Orienta ainda que o cidadão que tiver interesse em adquirir um veículo dessa forma deve acessar a página oficial do órgão e agendar uma vistoria no veículo que, por ventura, esteja interessado. Além disso, destaca que essa vistoria somente é realizada no Pátio Central do Detran|ES, que fica localizado no município da Serra.

O órgão orienta que as pessoas desconfiem e denunciem facilidades, por meio do Disque-Denúncia 181, ou via Ouvidoria-Geral do Estado, por meio do telefone 0800 022 11 17 ou pelo e-mail [email protected]