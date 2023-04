Atleta de Cariacica ganha medalha de ouro em campeonato internacional de taekwondo

Cariacica mostra cada vez mais que é uma potência no esporte, com muitos atletas representando a cidade e trazendo medalhas de ouro. O atleta Gabriel Oliveira de Souza, que já foi aluno das escolinhas da Estação Cidadania-Esporte, em Nova Brasília, é um deles. O estudante, que tem 12 anos e é faixa preta, conquistou o primeiro lugar no Campeonato Internacional de Taekwondo Pan-Am Series II, que aconteceu no Rio de Janeiro no final de março.

Gabriel ficou em terceiro lugar na etapa nacional do Grand Slam de Taekwondo, também no Rio de Janeiro, e foi classificado para o campeonato internacional do qual foi medalhista. Agora, os passos dele são a seletiva para a Copa Capixaba de Taekwondo e para a Copa Sudeste, ambas no Estado.

Ele é estudante da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Stélida Dias, em Campo Grande, onde foi homenageado. Gabriel também participa do Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc), oferecido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semesp).

“Eu comecei com 5 anos por incentivo do meu pai que me mostrava vários vídeos de taekwondo. A partir daí, me interessei, frequentei a Estação Cidadania-Esporte e comecei a participar de campeonatos. Até então já foram 17 competições e pretendo seguir em frente, conquistando cada vez mais medalhas”, disse ele, que exibe com orgulho uma das muitas conquistadas.

O pai de Gabriel, o bombeiro hidráulico Helbert Leonardo de Souza, não dispensa elogios ao filho. “Ele é um orgulho para mim. Fico muito feliz em ver que ele é um campeão e está no caminho certo. Além disso, ele é muito esforçado e dedicado, treina muito, se dedica aos estudos e merece tudo de bom para a vida dele”, contou.

Para o secretário de Esporte e Lazer Paulo Roberto de Oliveira, a conquista de Gabriel representa muito para a cidade, que demonstra cada vez mais potencial no esporte.

“Nossos atletas merecem ser valorizados. A conquista dele, que é um jovem campeão, inspira muitas pessoas que se interessam pelo esporte com o objetivo de ter uma vida mais saudável e até disputar grandes títulos locais, nacionais e até internacionais”, afirmou ele.

