Atleta de Guarapari fica entre as 10 melhores do mundo no Escolar Sub-15 na Sérvia

10 de abril de 2025

A atleta Maíza da Silva da Conceição, de apenas 13 anos, conquistou um importante resultado internacional ao representar o Brasil na Gymnasiade 2025, o Mundial Escolar Sub-15 de Atletismo, realizado na cidade de Zlatibor, na Sérvia. Maíza ficou em 10º lugar na prova de salto em distância e em 9º lugar no salto triplo, destacando-se entre as melhores do mundo na competição.

Aluna do Complexo Esportivo de Guarapari, projeto da Prefeitura que atende crianças e adolescentes da cidade, Maíza foi selecionada em parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para integrar a delegação brasileira. A competição contou com atletas de diversos países e apresentou condições desafiadoras, como o clima extremamente frio e até neve nos dias das provas.

Apesar das adversidades, Maíza brilhou: enfrentou 30 atletas na prova de salto em distância e outras 19 no salto triplo, mantendo-se entre as primeiras colocações. O desempenho da jovem atleta reforça seu talento e seu potencial no atletismo brasileiro.

O professor e treinador da atleta, Mateus Ferreira, comemorou os resultados. “Estou muito feliz com os resultados da Maíza. Ela está na maior competição escolar do mundo, num país distante, com um clima totalmente diferente, e alcançando resultados incríveis. Vamos trabalhar muito para buscarmos ainda mais no próximo ano”.

Maíza permanece na Sérvia com a seleção brasileira até o dia 14 de abril. Sua trajetória no Mundial já é motivo de orgulho para Guarapari, mostrando como o investimento em projetos esportivos transforma vidas e revela talentos.