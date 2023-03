Atletas capixabas conquistam medalhas no kickboxing e tiro esportivo

Com a maioria dos atletas do Espírito Santo, a delegação que representou o Brasil na Copa do Mundo na Áustria de kickboxing, realizada no domingo (19), deu um show de luta e conquistou dez medalhas na competição, sendo três de ouro, duas de prata e cinco de bronze. Os lutadores capixabas viajaram com o apoio financeiro do Compete Esportivo, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

O Brasil foi o único país do continente sul-americano a disputar a Copa do Mundo e o número de pódios é um recorde no evento. Na classificação final, a delegação terminou em 18°, entre os 34 países participantes da competição.

A equipe conta com 15 atletas, sendo 11 capixabas e, entre eles, Bárbara Nepomuceno, Denis da Silva, Edson Venturatto, Gabriela Bastos, Iury da Silva e Weber Netto são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, também da Sesport.

Quadro de medalhas kickboxing

Ouro

Denis de Souza

Edson Venturatto

Renata Oliveira

Prata

Bárbara Nepomuceno

Abner Rodrigues

Bronze

Tatiane Nascimento

Carolina Souza

Weber Netto

Gabriela Bastos

Senacaribe Celestino

Já a delegação capixaba de tiro esportivo conquistou quatro medalhas no Rio de Janeiro, onde disputou o Circuito Loterias Caixa, no domingo (19). Voltando para casa com a bagagem cheia de medalhas, contando com uma de ouro, duas de prata e uma de bronze.

O atleta Bruno Kiefer foi medalhista de ouro e prata nas provas de carabina em pé e deitado, respectivamente. O atleta Denilson Souza realizou a prova de carabina de ar e levou o bronze.

Outro destaque na competição foi a atiradora Eloisa Fernandes, única integrante mulher da equipe, que conquistou a medalha de prata na pistola de ar, além de receber o troféu de melhor atleta feminina.

A delegação viajou com o apoio do Governo do Estado, por meio do programa Compete Esportivo. Além disso, os integrantes Bruno Kiefer, Eloisa Fernandes e Fabrício Moreira são contemplados pelo programa Bolsa Atleta.