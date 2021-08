Ator Tarcísio Meira morre aos 85 anos vítima da Covid-19

today12 de agosto de 2021 remove_red_eye61

Morreu nesta quinta-feira, 12, o ator Tarcísio Meira, aos 85 anos, vítima de complicações da Covid-19.

Ele estava internado desde o dia 06 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e chegou a ficar intubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O último boletim de saúde de Tarcísio, divulgado na terça-feira (10), dizia que ele passava por “diálise contínua” por problemas nos rins.

A esposa do astro da televisão brasileira, a atriz Glória Menezes, também foi internada por conta da Covid-19 com um quadro de menor gravidade, segundo equipe médica. Ela está em um quarto se recuperando e não há previsão de alta.

O casal recebeu a segunda dose da vacina contra o coronavírus em março, em Porto Feliz, interior de São Paulo, onde se isolaram durante a pandemia.

Mais sobre Tarcísio Meira

Tarcísio nasceu em São Paulo, no dia 05 de outubro de 1935, e estreou no teatro em 1957 na peça “A Hora Marcada” (1959) e já brilhava com “O Soldado Tanaka”, convidado por Sérgio Cardoso.



Ainda em 1959 estreou na televisão com o teleteatro da TV Tupi, “Noites Brancas” e, na mesma emissora participou de “Uma Pires Camargo”, em 1961, onde contracenou pela primeira vez com Glória Menezes, com quem se casaria no ano seguinte. Os dois tiveram um dos casamentos mais duradouros e de maior sucesso da televisão brasileira: 62 anos de casados.



Tarcísio e Glória são pais de Tarcísio Filho, de 58 anos. Ela também é mãe de Amélia Brito, 64 anos, e João Paulo Brito, 62, da união com Arnaldo Brito.



Homenagens