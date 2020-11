Atrativos do Espírito Santo encantam agentes de viagem e imprensa paulista

Gastronomia, rede hoteleira, cervejarias, produtos locais e únicos como o socol. As belezas naturais e a diversidade de atrativos turísticos do Espírito Santo encantaram o grupo de agentes de viagem e jornalistas que participou da ação de promoção realizada no último final de semana. A atividade é uma das ações que compõem o Plano de Retomada da Economia do Turismo da Secretaria de Turismo (Setur).

A infraestrutura local foi muito bem avaliada, bem como a variedade de atrativos. No grupo composto por 12 agentes de viagem e seis jornalistas, apenas três conheciam o Espírito Santo e a oportunidade de vivenciar os roteiros disponíveis foi muito bem avaliada. “Estamos adorando. Com certeza o Espírito Santo será muito recomendado por todos nós”, comentou Eduardo Porcino, da Mondiale Turismo.

Os jornalistas que participaram da atividade representam os principais veículos de comunicação do segmento de turismo. Estiveram no Estado a equipe da Editora Via, responsável pela edição do jornal e portal Brasilturis; revista Melhor Viagem; Viag Turismo e Diversidade; e Via Sustentável. Também participou da ação a equipe da Editora Qual, que mantém um portal de comunicação, edita a revista impressa Qual Viagem e prepara um programa de TV que será veiculado na Rede Bandeirantes.

Ainda no grupo a responsável pelo perfil @livemoretravelmore, Elaine Villatoro, que além de manter o perfil e o blog próprio, integra o perfil @viajantesresponsáveis e presta serviço para vários espaços de divulgação de destinos turísticos.

O consultor editorial da Revista Qual Viagem, Claudio Oliva, que já conhecia parte do Espírito Santo disse estar surpreso com a infraestrutura do Estado. “O Aeroporto, as rodovias, a infraestrutura das praias e a beleza e a diversidade de atrativos nas montanhas capixabas realmente me impressionaram positivamente, assim como a gastronomia e a receptividade do povo”, comentou o jornalista. Ele garantiu que não só divulgará, mas também retornará com a família para conhecer ainda mais o Espírito Santo.

A atividade, além de apresentar a estrutura do Estado para receber os turistas possibilitou conhecer a opinião dos profissionais da área. “Para a gestão pública a opinião dos profissionais da área é de fundamental importância para que possamos trabalhar o setor internamente para estar cada vez mais qualificado para receber turistas de todas as partes do Brasil e do mundo”, destacou o secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana.



Roteiro

O roteiro teve início por Domingos Martins, seguindo para Venda Nova do Imigrante, Guarapari, Vila Velha e Vitória. Além dos atrativos turísticos como o Parque Estadual da Pedra Azul, cervejaria, a Fjordland Cavalgada Ecológica, entre outros, o grupo conheceu as opções de hotéis, alguns empreendimentos do agroturismo e teve a oportunidade de vivenciar uma pequena mostra da Festa da Polenta, com uma recepção calorosa com música, alegria e polenta no espaço onde tradicionalmente acontece a festa que atrai tantos turistas para o Estado.

Na Região Metropolitana, as praias encantaram não só pela beleza natural, mas pela estrutura a beira-mar. Em Guarapari, conheceram a Praia do Morro, Parque Municipal Morro da Pescaria, Bacutia, Meaípe, Praia da Areia Preta além da parte histórica e da área rural do município. Em Vila Velha e Vitória, foram até o Convento da Penha, Igreja do Rosário, Paneleiras de Goiabeiras, Farol Santa Luzia, além de conhecerem a rede hoteleira e o artesanato capixaba.



Durante toda a viagem, os visitantes também puderam conhecer restaurantes, as comidas típicas como os produtos do agroturismo. O café, o socol, as massas, além da cerveja e a cachaça artesanais também foram apresentados pelos empreendedores.

Repercussão

Não só às equipes de comunicação, como também aos agentes de viagens foram encaminhando fotos, vídeos e informações para suas agências que no mesmo momento foram divulgando nosso estado nas mídias sociais.

A atividade foi organizada pela Setur e Sebrae e contou com apoio das secretarias municipais dos cinco municípios, Associação Brasileira das Agências de Viagens do ES (Abav/ES) e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH/ES).