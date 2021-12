Atriz Mila Moreira morre aos 72 anos no Rio de Janeiro

today6 de dezembro de 2021 remove_red_eye150

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 06 de dezembro, a atriz e modelo Mila Moreira, aos 75 anos. Ela estava internada no Hospital CopaStar, na Zona Sul do Rio de Janeiro.



A causa da morte não foi divulgada, bem como o velório e enterro da artista.



Mila foi casada com João Carlos Balaguer, pai de Joana Balaguer, que prestou sua última homenagem à ex-madrasta no Instagram. “Mila, nunca me esquecerei de você. Foi maravilhoso ter sido por um tempo a sua enteada. Te amaremos para sempre. Sua alegria será sempre presente em nossas vidas”, publicou.



A atriz gravou cinco séries e mais de 20 novelas no decorrer de sua carreira, dentre elas “Marron Glacê”, onde estreou na televisão, em 1979; “Sangue Bom”; “Ti Ti Ti”, “Paraíso Tropical” e “Plumas e Paetês”, sendo uma das primeiras modelos a atuar na televisão.



Além de atriz, Mila era jornalista, modelo, escritora e apresentadora.



O Hospital CopaStar informou, através de um comunicado, que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes no momento.



Famosos lamentaram a perda nas redes sociais