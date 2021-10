ANCHIETA | Vereador Renan Delfino defende famílias notificadas pela ECO 101

A comissão externa de fiscalização da concessionária ECO 101, presidida pelo deputado federal Ted Conti (PSB), realizou na segunda-feira 18, na Câmara de Anchieta, uma mesa redonda para discutir as obras de duplicação da BR-101 e ouvir moradores, assim como as preocupações relacionadas à obra.

O vice-presidente da Câmara de Anchieta, vereador Renan Delfino (PP), foi sucinto na defesa das famílias que foram notificadas para sair de suas residências, sem ao menos oferecer uma condição digna por parte da concessionária. Renan apresentou números que mostram um déficit habitacional no município e ponderou que o Poder Público não pode assumir uma responsabilidade que não é de competência de Anchieta. “Sou desenvolvimentista e a favor do progresso, mas com respeito às pessoas e ao meio ambiente”, disse Renan.

Atuante, o vereador, enquanto representante dos cidadãos anchietenses, se colocou à disposição para que, da melhor forma e com maior celeridade possa minimizar os impactos causados por esta obra tão importante às famílias das comunidades que margeiam a BR-101.



Durante a audiência ficou evidente que ouvir os moradores que margeiam a BR, ali representadas pelas associações, foi o melhor caminho, pois assim puderam ser discutidas dúvidas sobre desapropriações, acesso às comunidades, travessias, passarelas e paradas de ônibus.

Ao final ficou acordado que a Câmara fará um documento unificado com as demandas dos moradores de Anchieta, para que possa ser encaminhado à Comissão da Câmara dos Deputados, à Eco 101 e à ANTT para reavaliação do projeto.



Na ocasião, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável pelo projeto, esteve representada por videoconferência.



Marcaram presença na reunião membros das associações das comunidades que formam a BR, a Câmara de Vereadores e Prefeitura de Anchieta.



por assessoria do vereador Renan Delfino